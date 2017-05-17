قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بزيارة الى كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة لحضور ايجاز التمرين النهائي المشترك لدورة القيادة والأركان رقم 21، وكان في استقباله لحظة وصوله امر كلية مبارك العبدلله للقيادة والأركان المشتركة اللواء ركن بحري عبدالله دشتي.

واكد الخضر حرص وزارة الدفاع على تدريب وتأهيل الضباط على احدث مستجدات التكنولوجيا العسكرية ليكونوا على مستوى عال من الكفاءة.

واستمع الى ايجاز مفصل عن مراحل التمرين من خلال العمليات التي ينفذها الضباط المشاركون في التمرين من إعداد خطط العمليات المشتركة وفق السيناريو والأعمال المتوقعة والتي يتم تنفيذها باستخدام الوسائل التكنولوجية المتخصصة في لعبة الحرب مما يساعد بشكل مباشر على فهم وممارسة العقيدة القتالية بالجيش الكويتي لتطبيقها في العمليات المشتركة، كما شاهد خلال جولته مراحل ومجريات تنفيذ العمليات المشتركة التي قام بتنفيذها الطلاب.

وفي ختام الزيارة نقل رئيس الأركان تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد مبينا اهتمامه بكلية مبارك العبدلله للقيادة والأركان المشتركة، معربا عن فخره واعتزازه بما شاهده واطلع عليه من كفاءة ومستوى عال للمشاركين في تخطيط والإتقان في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة، متمنيا لهيئة التدريس بالكلية مزيدا من التقدم وللجيش الرقي تحت راية وقيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

رافق الخضر خلال زيارته نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف ورئيس هيئة التسليح والتجهيز اللواء الركن احمد العميري.