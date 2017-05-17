ثمنت مجموعة من الفعاليات النسائية الكويتية والخليجية والعربية أمس الثلاثاء رعاية ودعم القيادة السياسية الكويتية للمرأة وتمكينها وتعزيز تواجدها في مواقع صنع القرار وإلحاقها بمختلف التخصصات الوظيفية والقيادية ومواقع صنع القرار.

وقالت تلك الفعاليات في تصريحات صحافية على هامش الاحتفال بيوم المرأة الكويتية ان الكويت كانت ولا تزال حريصة على إشراك المرأة في عملية التنمية ليس على المستوى المحلي فقط وانما على المستويين الخليجي والعربي.

ونوهت مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون الرعاية في المملكة العربية السعودية لطيفة بنت سليمان أبوبنيان بالدور الذي تقوم به لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الكويتي ودعمها لأدوار المرأة بمختلف التخصصات والمواقع في وزارات الدولة المختلفة.

وتوقعت ان تشهد الفترات المقبلة مزيدا من النجاحات للمرأة الكويتية بعد ان وصلت الى مراكز متقدمة وتساوت مع الرجل بمختلف المواقع وسيكون لها دور اكثر تميزا في التنمية الاجتماعية الشاملة على مستوى الخليج والعالم العربي.

من جانبها، قالت مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان جميلة بنت سالم ان تمكين المرأة سواء في الكويت او في سلطنة عمان له دور فاعل ومهم في المساهمة بالتنمية المستدامة التي لا تكتمل الا من خلال تعاون شقّي المجتمع المرأة والرجل لافتة الى أهمية تمكين المرأة في جميع المجالات السياسية والاجتماعية.

ورأت بنت سالم ان المرأة الكويتية قطعت شوطا كبيرا وأثبتت جدارتها بجميع المجالات حيث نجحت كوزيرة ونائب وكذلك برزت بقوة على الساحة الخليجية، مبينة ان المرأة العمانية كانت سباقة بالتمكين السياسي والاقتصادي.

وأشارت الى ان هناك صناديق عمانية تدعم المرأة وتقدم لها قروضا ميسرة وتوفر لها التدريب والمساندة ما وفر فرصة للمرأة العمانية لكي تعمل من المنزل وتساهم في التنمية.

من جهتها، عبرت مديرة إدارة الاتصال بمعهد الدوحة الدولي للأسرة اماني الدوسري عن فخرها بمشاركة المرأة الكويتية احتفاليتها التي تعتبر فرصة لتبادل الخبرات بين دول الخليج في جميع المجالات التي تخص المرأة.

وثمنت خطوة الكويت بتحديد يوم للمرأة الكويتية متمنية تحديد يوم للمرأة الخليجية في احتفالية تناقش نجاحات المرأة على مستوى دول الخليج وتستعرض التجارب الناجحة مما يساهم في تبادل الخبرات.

من جانبها، عبرت مديرة ادارة الموارد البشرية بالاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية فاطمة المحرزي عن سعادتها بالمشاركة باسم بلادها لما يحمله هذا اليوم من معان جميلة للمرأة على المستويين العربي والعالمي وما يحمله من اضافة واضحة لتاريخ المرأة العربية.

وأضافت المحرزي «سعدنا بمكتسبات المرأة الكويتية في جميع المجالات وأتوقع المزيد من النجاح واثبات الذات» قائلة ان هذا ليس بغريب فهي صاحبة بصمة في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي ايضا الأم الناجحة والزوجة الصالحة.

من جهتها، هنأت مديرة ادارة المرأة والأسرة والطفولة في قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفيرة إيناس مكاوي المرأة الكويتية بيومها المميز معبرة عن سعادتها بالتواجد في الاحتفالية التي استطاعت ان تقدم تجربة رائدة في المنطقة العربية بتبوئها مناصب عليا لم تصل اليها النساء في دول عربية أخرى كالقضاء وسلك الشرطة.

وأشارت الى المناصب الرفيعة والقيادية على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي حققت فيها المرأة الكويتية نجاحات كبيرة، مشيدة بدور الكويت الكبير في مجال تمكين المرأة ما أثر بشكل ايجابي على مخرجات وضع المرأة على الصعيد العربي.

من جانبها، أعربت الوكيل المساعد لتكنولوجيا المعلومات في وزارة العدل هبة العبدالجليل عن فخرها بالمشاركة في يوم المرأة الكويتية للعام الثاني مؤكدة ان الأمر مدعاة فخر واعتزاز للمرأة الكويتية المناضلة التي عملت وتعمل في خدمة بلدها.

واعتبرت العبدالجليل ان الاحتفال بيوم المرأة الكويتية احتفال للكويت بأسرها شاكرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على دعمه للمرأة حتى وصلت الى ما هي عليه ومتمنية ان يكون ابناء الكويت جميعا عند حسن ظن سموه في التقدم بالكويت نحو مصاف الدول المتقدمة المتطورة.

بدورها، قالت مديرة ادارة الفتوى والرأي والدراسات والأبحاث القانونية بوزارة الإعلام الكويتية منال البغدادي ان هذه الاحتفالية تؤكد حصول المرأة على حقوقها السياسية التي كفلها الدستور.

وقالت البغدادي ان المرأة الكويتية استطاعت اثبات قدرتها على العمل وتحمل المسؤولية في خدمة المجتمع بكل اقتدار فهي الأم والأخت والمحامية والوزيرة والنائبة متقدمة بوافر الشكر والامتنان للقيادة العليا على هذا الدعم والمساندة التي كانت الدافع وراء تفعيل الحقوق التي كفلها الدستور.

وأكدت ان المرأة الكويتية استطاعت ان تخوض مجالات العمل سواء في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية التي حققت فيها المرأة الكويتية نجاحات كبيرة مشيدة بدور الكويت الكبير في مجال تمكين المرأة ما أثر بشكل ايجابي على مخرجات وضع المرأة على الصعيد العربي.

وأشارت الى ان الكويت تذخر بالنماذج المضيئة التي استطاعت عبر تاريخها الحافل بالعطاءات ان تحقق العديد من الإنجازات قائلة «لدينا نماذج نقتدي بها كالدكتورة فايزة الخرافي والدكتورة سهام الفريح وإقبال الأحمد وفاطمة حسين وغيرهن ممن قدمن للكويت الكثير من العطاءات المختلفة».