شاركت المحامية سارة الجاسم القناعي بالمؤتمر الاقتصادي التاسع المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان «الريادة والاقتصاد» برعاية رئيس الوزراء الأردني د.هاني الملقي.

وتحدثت القناعي في الحلقة النقاشية بعنوان «الريادة والمرأة العربية» عن ريادة المرأة للأعمال وتأثيرها على الاقتصاد مبينة ان المرأة على امتداد التاريخ أثبتت وجودها وساهمت في بناء الاقتصاد وتنميته ووجودها في عالم الأعمال يعتبر ذا أهمية لا تقل عن الرجل.

وأضافت «تعد المرأة المحرك الخفي للازدهار في الوقت الحالي وأصبحت مشاركا رئيسيا وجزءا من منظومة القوة العاملة وقوة اجتماعية واقتصادية، لافتة الى انها تغلبت على العديد من التحديات والعراقيل التي واجهتها في مجتمعات اتسمت بالطابع الذكوري».

وأوضحت ان خبراء الاقتصاد أكدوا أن مشاركة المرأة في مجال الأعمال ومساهمتها الفعالة في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي كانت هي القوة الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال العقدين الماضيين.

وعن مشاركة المرأة في الكويت أكدت القناعي أنها لاقت اهتماما متميزا وقد شكلت المرأة الكويتية نسبة ما يقارب الـ 44% من قوة العمل الكويتية وهي تعد أعلى نسبة مشاركة للمرأة في منطقة الخليج العربي، وأصبحت السفيرة والوزيرة والنائبة ووكيلة النيابة.. وغيرها.. وهو ما يعزز من استقلالية المرأة وتطوير مشاركتها في الحياه الاقتصادية والسياسية.

وقالت القناعي» المرأة عملت وثابرت وتحدت ونجحت، وأكدت أنها قادرة على تأدية دورها الرائدة ليس فقط في قطاع المال والأعمال فحسب فلا يمكننا أن نغفل الدور العظيم للمرأة كأم ومربية أجيال لأنها تنشئ جيلا واعيا مثقفا قادرا على تحمل المسؤولية ليكون جزءا من تنمية المجتمع.