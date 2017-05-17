أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية انها ستوزع الدفعة السابعة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 3) للسنة المالية (2017-2018) متضمنة 295 قسيمة لأصحاب الطلبات حتى 27 فبراير 2012.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي أمس المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في منطقة جنوب المطلاع إلى مراجعتها يومي الخميس والأحد المقبلين مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

وأوضحت ان بطاقات الاحتياط ستوزع الاثنين المقبل في حين ستجرى القرعة يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجاري، مبينة أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف إلى مراجعة المؤسسة الاثنين المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

وذكرت ان المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور أو ليست لديهم الرغبة في دخول القرعة على هذه القسائم المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة إلى حين مراجعة إدارة التخصيص في المؤسسة.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.