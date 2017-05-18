قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم، بإجراء القرعة على الدفعة السادسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (N3) والتي تشتمل على 270 قسيمة بمساحة 2400 م.

هذا وقد أعلنت المؤسسة أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية الطلب الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 2011/12/8 قبل.

والجدير بالذكر أن يوم الخميس والأحد مطلع الأسبوع المقبل الموافق 18 – 2017/5/21 موعد توزيع بطاقات القرعة للدفعة السابعة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (N3) والتي تشتمل على (295) قسيمة بمساحة 2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ 2012/2/7 وما قبل.

وتدعو المؤسسة المواطنين المهتمين بالقضية الإسكانية متابعة حساب المؤسسة الرسمي في مواقع التواصل الإجتماعي في الإنستغرام ( pahwkw ) وحسابها في التويتر(Housinggovkw).