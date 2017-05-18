غادر وزير شؤون الديوان الأميري وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد والوفد المرافق له جمهورية الصين الشعبية اليوم الأربعاء، مختتما زيارة رسمية استمرت أياما عدة تلبية لدعوة من وزير الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي ورئيس لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية شوي شاو شي للمشاركة في منتدى (الحزام والطريق) للتعاون الدولي.

والتقى وزير شؤون الديوان الأميري على هامش مشاركته في المنتدى نائب الرئيس الصيني لي يوانشاو في قصر الشعب بوسط العاصمة بكين حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الكويتية - الصينية في مختلف المجالات وخاصة في تحقيق أهداف (رؤية 2035) لاستعادة الكويت ريادتها ودورها الإقليمي والدولي كمركز مالي وتجاري.