أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والتفتيش وحماية المستهلك في وزارة التجارة، عيد الرشيدي، سعي الوزارة للعمل على تنظيم السوق العقاري ومنحه مزيدا من الشفافية والقضاء على ما يشوبه من معوقات تعرقل حركة تداولاته.

وأضاف الرشيدي في كلمة له خلال افتتاح (ملتقى الكويت العقاري الأول) الذي ينظمه اتحاد العقاريين الكويتيين اليوم الأربعاء، بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت أن "التجارة" تقوم بخطوات جادة متتالية في هذا الشأن لإيجاد حلول جذرية لتلك الأمور.

وأوضح أن (التجارة) تتابع عن كثب كل ما يتعلق بعمليات تسويق العقار الخارجي وتراقب جميع المعارض العقارية التي يتم تنظيمها من خلال تواجد ممثلين عنها في كل معرض يكون لهم صفة الضبطية القضائية.

وبين أن هذه الخطوة تأتي للتأكد من صحة البيانات التي يتم عرضها بالمشاريع ومقارنتها بالمستندات المقدمة للوزارة عند استخراج تصاريح المشاركات في المعارض.

وذكر أن اللجنة العقارية التي شكلتها الوزارة أخيرا لها دور هام في مناقشة كل ما يستجد في الساحة العقارية المحلية والخروج بقرارات تنظم عمل السوق العقاري وتسهم في إيجاد حلول جذرية لكل ما يعانيه.