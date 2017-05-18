أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، ظهور أكثر من 11 ألف حالة اشتباه بالإصابة بوباء الكوليرا في 18 محافظة يمنية في الفترة من 27 أبريل الماضي إلى 14 مايو الجاري.

وقال المتحدث الإعلامي باسم منظمة الصحة العالمية طارق يشارفيتش، إن عدد الوفيات المسجلة بسبب الإصابة بالكوليرا بلغ 124 حالة مع تأكيد 225 حالة إصابة بالمرض ذاته.

وأوضح يشارفيتش أن مكتب المنظمة في اليمن في حالة تأهب قصوى للتعامل مع تفشي المرض واحتوائه وذلك من خلال التعاون مع السلطات الصحية المحلية والشركاء الآخرين لتوسيع شبكة من مراكز العلاج ومحطات "الإماهة الفموية" وهي عملية تزويد المشتبه في إصابتهم بالجفاف بجرعات محسوبة من الماء عبر الفم.

وأشار إلى أن "شركاء المنظمة العاملين في المجال الصحي قد قاموا الاسبوع الماضي بالتعاون مع مكتب المنظمة المحلي في اليمن على إنشاء عشرة مراكز جديدة لعلاج الإسهال".

وأضاف ان هذه المراكز الجديدة تمثل أيضا إضافة هامة لإجمالي 26 مركزا انشأتهم منظمة الصحة العالمية بالفعل في اليمن لمراقبة الوضع عن كثب الى جانب إنشاء شبكة استراتيجية من مراكز (الإماهة الفموية) لعلاج حالات الجفاف المعتدلة والمساعدة في تشغيل مركز عمليات الطوارئ ودعم نظام مراقبة الأمراض وتوفير الأدوية والعلاج بالكوليرا في المناطق المتضررة.