الكريوين: عدم تعيين المرأة في القضاء يتعارض مع مبدأ المساواة في الدستور

بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن المرأة الكويتية مثلّت الكويت أفضل تمثيل في شتى أرجاء المعمورة، مشيرة إلى أنها صاحبة الفضل في نهضة الكويت.

وكشفت خلال افتتاح مؤتمر "المرأة الكويتية" الذي نظمته لجنة المرأة في جمعية المحامين ، أن الإحصائيات تشير إلى تولي 55 امرأة كويتية في مناصب قيادية في كافة الجهات الحكومية.

ومن جانبه بين رئيس جمعية المحامين، ناصر الكريوين، أن الجمعية من خلال المؤتمر ستطلق رسالة تهدف من خلالها إلى بذل الجهود والعمل الجاد من قبل القانونيين والمحامين وجهات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين لتحقيق مطلب تعين المرأة في القضاء، مؤكدا ان عدم التعيين يتعارض مع مبدأ المساواة الذي كفله الدستور.