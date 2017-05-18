أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، اليوم الأربعاء، ضرورة خلق منظومة مستدامة لدعم الشباب عبر إصلاح البنية الاقتصادية المتكاملة وخلق بيئة اقتصادية داعمة للمبادرات.

وقال الروضان في كلمة له خلال افتتاح ملتقى ريادة الأعمال الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون الشباب ضمن فعاليات (الكويت عاصمة الشباب العربي) إن عملية تحسين ريادة الأعمال تأتي عن طريق تسهيل تأسيس الشركات وسهولة الحصول على التراخيص.

وأضاف أن تحسينها يأتي أيضا عن طريق خلق فرص جديدة في الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الشركات العالمية والإستفاده من خبراتها وتعديل القوانين والإجراءات بما يسهل عملية إصدار التراخيص الجديدة وكذلك تعديل القواعد الحاكمة للأسواق بما يشجع المنافسة والفرص للمشاريع الجديدة.

وأفاد ان تطوير ريادة الاعمال يخلق فرصا ذهبية للشباب الكويتي في عملية تسهيل تأسيس الشركات الصغيرة والتعاون مع القطاع الخاص لتطوير المنظومة الاقتصادية الخاصة بالمشاريع الصغيرة اضافة الى إصدار التراخيص المنزلية.

وذكر ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات القطاع الخاص والعام تقوم بعمل دورات تدريبية للشباب الكويتي اضافة الى تقديم الصندوق الدعم المادي بالتعاون مع بعض المؤسسات التمويلية في القطاع الخاص.

واضاف ان هذا الصندوق يوفر حاضنات متخصصة لدعم المبادرات الشبابية مشيرا الى ان الحكومة وفرت أراضي صناعية وحرفية جديدة وكذلك محطات بنزين و16 استراحة على الطرق السريعة لمشاريع الشباب الكويتي.

واوضح ان الوزارة ستعطي ميزة تنافسية للمشاريع الصغيرة في المناقصات الحكومية وذلك ايمانا من الحكومة بدعم المبادرات والمشاريع الشبابية اضافة الى انشاء مشاريع بتروكيماوية ولوجستية مع توفير فرص للمشاريع الصغيرة في تقديم خدمات لها وجلب شركات عالمية لتوطين التنكولوجيا الحديثة.

ويطرح ملتقى ريادة الاعمال المقام تحت شعار (تحسين خيار ريادة الاعمال) على مدى ثلاثة ايام عدة مواضيع مستجدة في ساحة ريادة الأعمال من حيث المضامين وتحليل المتغيرات والثوابت وربطها بالواقع المحلي.