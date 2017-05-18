حنان عبد المعبود

أكد وزير الصحة د.جمال الحربي، على ضرورة التوعية بالمخاطر في أماكن العمل، مبيناً أن الإحصائيات الأخيرة لدول إقليم الشرق المتوسط بينت وجود 50 ألف حالة وفاة تحدث في أماكن العمل ونحو مليوني حالة وفاة سنويا على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر الخليجي الخامس للصحة والسلامة المهنية، الذي يتضمن 42 ورقة عمل وثمان جلسات وورش عمل، بمشاركة خليجية وعربية ودولية ممثلة في منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.

وشدد الحربي على ضرورة تكثيف وسائل التوعية لضمان سلامة العاملين بالمنشآت الصناعية والمصانع ، مبينا أن الحوادث قد تكون جسدية أو أحد أنواع العنف أو سقوط من أماكن عالية أو إصابة مرضية أو من خلال مكافحة التلوث بالبيئة.

واكد أن الكويت تفخر بوجود أول مركز طبي صناعي على مستوى دول الخليج يعنى بالاهتمام بصحة العاملين، مبينا أن مركز الشعيبة الطبي الصناعي يغطي 35 ألف عامل بتلك المنطقة.

وقال الحربي إن مركز الشعيبة يستقبل نحو 150 مريضاً ومراجعاً يومياً من العاملين بتلك المناطق الصناعية، ويركز على معالجة العمال خاصة الذين يعانون من مشاكل العضلات وآلام الظهر والمشاكل الناتجة عن الأصوات العالية وحالات الحرارة وحوادث الحريق.