إرجاء طعنين ضد «الرعاية السكنية» إلى 23 الجاري .. وعدم قبول آخرين ضد «أسواق المال» و «شراء المديونيات»

عبدالكريم أحمد

قضت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية بجدية الطعن المقدم من 6 قضاة ضد قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وآخر يطالب بمساواة المرأة بالرجل بحق طلب الإسكان، وأحالتهما إلى المحكمة الدستورية وحددت لهما يوم 5 أكتوبر لنظرهما.

وقررت الغرفة استمرار المشورة بطعنين يطالبان بحقوق إسكانية للمرأة وحددت لهما يوم 23 من شهر مايو الجاري، بينما قضت بعدم قبول طعنين آخرين بقانوني شراء المديونيات العامة وهيئة أسواق المال.

وبشأن الطعن الذي تم قبوله والمتعلق بهيئة مكافحة الفساد، فقد أقامه 6 من أعضاء السلطة القضائية ضد قانون هيئة مكافحة الفساد، مبينين أنهم يعترضون على جزئية إلزام القضاة بتقديم الذمة المالية لوزير العدل على اعتبار أن ذلك يخالف الدستور ويعارض مبدأي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وبشأن طعن الرعاية السكنية للمرأة والذي تم قبوله، فسبق تقديمه من المحامية منى الأربش ضد قانون الرعاية السكنية مبينة أنع ميز بين الرجل والمرأة من خلال التمييز بحرمان الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب تسجيل توفير الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق وقرض، مخالفا بذلك مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ومعتديا على الحق في اختيار الزوج وهو من الحقوق الشخصية المكفولة بنص المادة 30 من الدستور، بوقت أكدت فيه أن المرأة عضو فعال في مجتمعها، وأن حرمانها من مزايا قانون الرعاية السكنية وحرمان ورثتها من بعدها من حق التملك مثلها مثل الرجل، هو تعد على إنسانيتها، وهو أمر يأباه الشرع والدستور والضمير الإنساني.

أما بشأن الطعنين اللذين قررت الغرفة استمرار المشورة بهما، فالأول يطعن باللائحة التنفيذية لقانون الرعاية السكنية الصادرة عام 2016، والذي وضعت المواطنة الكويتية أرملة الكويتي قبل إصدار وثيقة التملك بموضع الاختيار بين استعمال حقها في الزواج من آخر وحرمانها من البدائل السكنية، أو احتفاظها بحقها في أن يتضمنها قرار التخصيص ووثيقة التملك مقابل حرمانها من الزواج من آخر.

أما ثاني الطعون المرفوضة، فتضمن الطعن على قانون تنظيم تملك الأجانب للعقار مبينا أنه جاء متضامنا مع قانون الرعاية السكنية بحرمان أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي من الحق في الاحتفاظ بالعقارات التي ورثوها عن والدتهم إلا لمدة عام فقط من تاريخ وفاتها، وخلاله يجب عليهم التصرف فيه وإلا انتزعت الدولة ملكيته وبيعه جبرا عنهم.