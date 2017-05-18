الهيفي: "الجائزة " تتويجا لجهود الوزارة في التحول الإلكتروني بجهود ذاتية من موظفي الادارة



الرشيدي: الكويت تخطو خطوات مهمة في مجال الحكومة الإلكترونية الذكية

فازت وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة بدولة الكويت ممثلة بالوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات الدكتور أحمد الهيفي بجائزة التميز الـ 22 عن فئة الخدمات الحكومية البرلمانية الذكية والتي يقدمها معهد الشرق الأوسط لجوائز التميز.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة حضره عدد من مسؤولي المؤسسات والهيئات الحكومية الخليجية والعربية بمشاركة القنصل العام للقنصلية العامة لدولة الكويت في إمارة دبي والامارات الشمالية ذياب الرشيدي.

وقال د .أحمد الهيفي ،ان الجائزة تاتي تتويجا لجهود الوزارة في التحول الإلكتروني الذكي لاسيما عن مشروعها (البوابة البرلمانية الإلكترونية).

واشار الى ما يميز هذا المشروع وهو احتوائه جميع مضابط جلسات مجلس الامة إضافة الى جميع الاقتراحات والاسئلة والمشاريع بقوانين التي تقدم بها نواب المجلس منذ التأسيس وحتى الان.



واوضح ان البوابة البرلمانية الإلكترونية تتميز بسهولة الاستخدام وتعطي الفئات المهتمة بالعمل البرلماني سواء من نواب و القانونيين والباحثين والإعلاميين الفرصة لاستعراض جلسات مجلس الامة كافة.



واكد الهيفي ان مشروع البوابة البرلمانية انجز بجهود ذاتية من موظفي ادارة نظم المعلومات في وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة "ولم يتم الاستعانة باي شركات تكنولوجية خاصة " مشيدا بجميع الموظفين على هذا الانجاز المتميز.



وتوجه الهيفي بالشكر للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي الذي قام بربط البوابة البرلمانية الإلكترونية بموقع بوابة الكويت الرسمية لكي يكون متاحا لجميع المهتمين بالعمل البرلماني مهديا الفوز بالجائزة لسمو امير البلاد وولي العهد.



من ناحيته اعرب القنصل العام للقنصلية العامة لدولة الكويت في إمارة دبي والامارات الشمالية ذياب الرشيدي عن سعادته في فوز دولة الكويت بهذه الجائزة مؤكدا انها دليل على تميزها في تقديم الخدمات الذكية الإلكترونية لجمهور المتعاملين.



واشاد الرشيدي بجهود وزارة الدولة لشئون مجلس الامة في مجال الخدمات الإلكترونية لاسيما (البوابة البرلمانية الإلكترونية) والتي أدت إلى فوزها بهذه الجائزة المرموقة.



واكد القنصل ان دولة الكويت تخطو خطوات مهمة في مجال الحكومة الإلكترونية الذكية ما يجعلها تفوز بجوائز اقليمية في هذا المجال مستذكرا فوز جهاز تكنولوجيا المعلومات العام الماضي بجائزة الخدمات الإلكترونية الشاملة وذلك ضمن القمة العالمية للحكومات التي اقيمت في دبي.



ويقيم معهد الشرق الأوسط لجوائز التميز سنويا حفل توزيع جوائز التميز الإلكتروني الخاصة بالمؤسسات الحكومية الخليجية والعربية بمشاركة عدد كبير من القياديين والمختصين بمجال الخدمات الإلكترونية الذكية.