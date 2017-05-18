عبداوي: الأمن والسلم والتنمية المستدامة أولويات مستقبل لا بديل عنها لشعوب القارة

آدم: أفريقيا اليوم أكثر استعداداً لتكون شريكاً جيداً من خلال تشجيع الاستثمار أسامة دياب

أكد سفير جمهوريــــة الصومـــال عميـــد السـلك الديبلوماسي بالإنابة عبدالقادر أمين شيخ أبوبكر ان احتفال هذا العام بيوم افريقيا والذي يأتي تحت شعار «الأمن والسلم والتنمية المستدامة» يعكس الخطوات الجادة التي تخطوها القارة الأفريقية الى الأمام في مجالات عدة تبشر بالخير وترسم مستقبلا واعدا رغم التحديات التي تواجهها في بعض المناطق.

وأشار أمين، خلال مؤتمر صحافي عقد صباح امس للإعلان عن احتفال يوم افريقيا 2017، إلى أن قادة أفريقيا منذ تأسيس الاتحاد الأفريقي عملوا على تحقيق أهدافه ومبادئه، وأبرزها مواجهة الصراعات والحروب الأفريقية بحل افريقي بحت دون الرجوع او اللجوء الى خارج القارة، فضلا عن التوجه إلى دعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا بعد حل النزاع والتعاون في المصلحة والعامة تجسيدا للتضامن الافريقي.

ولفت الى الدور المهم والكبير للصندوق الكويتي للتنمية في مجال التنمية الأفريقية والمشاريع التي نفذها الصندوق في القارة بالإضافة الى المجموعات الاقتصادية الإقليمية التي تقوم بدور فعال في تنمية أفريقيا. وأكد أمين ان ما يجري على الساحة الافريقية من تطورات تجارية واقتصادية واستثمارية واسعة تبشر بمستقبل واعد للقارة، حيث أدركت الكثير من الدول ان أفريقيا من أغنى القارات من حيث الموارد الطبيعية والمواد الخام الثمينة.

وأشاد بالعلاقات الكويتيةـ الأفريقية، واصفا إياها بالتاريخية والمتميزة، وذلك بحكم مكانة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والقيادات الأفريقية والتي تجلت في استضافة الكويت للقمة الأفريقية- العربية.

وأعرب عن أمله في ان ترى القارة الأفريقية رجال أعمال ومستثمرين عرب وكويتيين يتجهون في المستقبل القريب نحو العمل في القارة التي ترحب بهم. ولفت الى استعداد غرفة التجارة والصناعة الكويتية للتعاون مع دول الاتحاد الافريقي في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال الكويتيون ونظرائهم الافارقة، معلنا عن إلغاء مظاهر الاحتفال هذا العام من أغان وطنية وعروض فلكلورية بسبب وفاة زميلين عزيزين من السفراء الأفارقة هما سفيرا ليبيريا وسيراليون.

من جهته، قال السفير الجزائري ورئيس اللجنة المنظمة عبدالحميد عبداوي ان شعار الاحتفال يدل على اهتمام القارة الأفريقية بالنهوض وحرصها على التنمية المستدامة كمستقبل لا بديل عنه لشعوب القارة، لافتا إلى معرض سيقام على هامش الاحتفال تقدم من خلاله كل دولة افريقية ابرز المعالم السياحة والمنتجات والمقومات الطبيعية والاقتصادية لديها.

وأضاف ان الاحتفال يرمز الى ميلاد منظمة الوحدة الافريقية وانتقالها الى الاتحاد الافريقي، معلنا عن انطلاق منظمة (افري بول) وهي منظمة تعمل على تثبيت الامن والسلم في دول افريقيا، على غرار (انتربول).

بدوره، قال سفير اثيوبيا عبدالعزيز احمد آدم ان افريقيا اليوم على استعداد لأن تكون شريكا جيدا من خلال تشجيع الاستثمار، وأضحت خيارا استثماريا متاح للعالم.

من جانبه، أوضح سفير تشاد محمد اغبش انه في إطار تطور آلية العمل الافريقي المشترك، قرر القادة الافارقة قيادة افريقيا بأنفسهم وهذا ما يبرز التطور الطبيعي للاتحاد، مضيفا اننا في السنوات الخمس الاخيرة ظهرت عدد من الأزمات الامنية واثبت خلالها القادة الافارقة قدرتهم على حل هذه الازمات.