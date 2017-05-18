الموسوي: البرنامج يضيف منهجية إلى العمل التطوعي

ثامر السليم

أطلقت منظمة سبريد ذا باشن وهي منظمة غير هادفة للربح برنامج «المتطوع المحترف» برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ودعم من شركة أوريدو للاتصالات ووزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب ومشروع الكويت جديدة وجامعة الكويت ومجموعة الساير القابضة وشركة PH7 وشركة مولن لو بلو ومنظمة عطاء هب وشركة الباشن وبروجكت بي.

وقالت مؤسس منظمة سبريد ذا باشن د.فاطمة الموسوي خلال مؤتمر صحافي: اننا منظمة غير هادفة للربح تربط الأفراد والفرق بالفرص التطوعية مع تنمية مهاراتهم في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن هدفنا تشجيع الخدمة المدنية وخدمة المجتمع.

ولفتت إلى ان البرنامج يضيف منهجية للعمل التطوعي ويركز في هذه المرحلة على مهارات أساسية تثري احترافية العمل، مثمنة دور الجهات الداعمة للبرنامج.

‎من جانبه، قال مدير إدارة الثقافة العلمية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.سلام العبلاني ان إدارة الثقافة العلمية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحرص على تقديم خدمات لمنظمات المجتمع الدولي ومنها مشاركتنا اليوم ودعم هذا البرنامج التطوعي، لافتا الى أن من أهم الأهداف تفعيل وتحقيق المسؤولية المجتمعية وتكون أوج فائدتها مع المنظمات غير الربحية وهي تجسد العمل التطوعي في أسمى معانيه.

أما مدير برنامج تحفيز المشاركة بالعلوم والتكنولوجيا في إدارة الثقافة العلمية بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي م.منار الراشد، فأكدت بالقول: إننا حريصون على دعم مثل تلك الفعاليات والمهرجانات والمعارض ورفع كفاءة المجتمع المدني لأهمية هذه الفئة ورفع كفاءتهم، مشيرة إلى ان البرنامج المطروح حاليا يسلط الضوء على الدور الذي يلعبه المتطوعون بمد الجسور رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها، قالت ممثلة قسم المسؤولية الاجتماعية في شركة أوريدو سارة القبندي: اننا نحرص في الشركة على تمكين الشباب وتشجيعهم على العمل التطوعي وهذا البرنامج سيعقد تماشيا مع برنامج «نعين ونعاون» الرمضاني الذي ستطلقه شركة أوريدو للسنة الثالثة على التوالي إيمانا منها بأهمية التطوع ونشر قيمة العطاء.