الانتخابات الرئاسية تجري في 103 دول و279 مركزا للاقتراع في اطار 132 بعثة ديبلوماسية

أسامة دياب

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية د. علي رضا عنايتي ان الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الثانية عشرة تبدأ اليوم ويتنافس فيها على مقعد الرئيس 4 مرشحين، لافتا الى أن الانتخابات الرئاسية تأتي بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية في المدن والقری مما يشير الى ان الانتخابات ستشهد إقبالا كبيرا حيث يصطف أبناء الشعب أمام صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولی لفتحها.

ولفت عنايتي الى أن الانتخابات الرئاسية خارج البلاد تجري في 103 دول و279 مركزا للاقتراع في اطار 132 بعثة ديبلوماسية.

وبالنسبة لأبناء الجالية المقيمين في الكويت أشار عنايتي الى أنه هناك ثلاثة مراكز اقتراع اثنان منها في مقر السفارة والثالث في المستشارية الثقافية الإيرانية بمنطقة الجابرية حيث دعت السفارة كافة المواطنين المقيمين لممارسة حقهم في التصويت عبر وسائل التواصل الاجتماعية والرسائل النصية والاتصال المباشر.

وقال انه يتنافس في هذه الدورة أربعة مرشحين تم نصب أسمائهم وصورهم في مراكز الاقتراع لتمكين الناخبين من الأدلاء بأصواتهم بكل طمأنينة وحرية، مشيرا الى ان عمليات فرز الأصوات سوف تتم مساء يوم الجمعة بشفافية بحضور أعضاء اللجان المكلفة دون أي تدخل من السفارة ويتم ارسال النتائج النهائية للمصوتين الإيرانيين في الكويت الی اللجنة المركزية للانتخابات في طهران، مثمنا جهود السلطات الكويتية التي تقدم التسهيلات اللازمة للسفارة لانجاح العملية الانتخابية.

وأشار عنايتي الى أنه حسب القانون فان رئيس الجمهورية ينتخب بأغلبية أصوات الناخبين وفي حال عدم حصول أي من المرشحين علی الأغلبية المطلقة في الجولة الأولی فان الجولة الثانية والأخيرة ستجری يوم الجمعة المقبل ويتنافس خلالها اثنان من الذين نالوا أصوات أكثر من المرشحين الآخرين، موضحا أن المادة 114 من الدستور الإيراني تنص علی أن رئيس الجمهورية ينتخب بأصوات الشعب مباشرة لولاية من أربع سنوات ويمكن أن ينتخب لولايتين متتاليتين كحد أقصی.

وبيّن ان الشعب الإيراني سيسجل يوم الجمعة حضورا تاريخيا جديدا بمشاركته في هذا الاستحقاق الديموقراطي الذي يجسد سيادة الشعب الدينية واننا نفتخر بأن كافة الانتخابات تجري بكل شفافية ونزاهة وهي ظاهرة حميدة.