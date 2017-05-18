أسامة دياب

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان الكويت لم تتراجع عن التعاون العسكري مع إيطاليا بما فيه صفقة اليوروفايتر، مشددا على أن الكويت كعادتها تلتزم دوما بتعاقداتها، موضحا ان موضوع اليوروفايتر من المواضيع التي تم بحثها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إلى الكويت مؤخرا، لافتا إلى أن الكويت تسير بخطوات مدروسة ومحسوبة فيما يتعلق بالتعاون العسكري مع الجانب الإيطالي، مبينا ان هناك خطوات اتخذت وأخرى ستتخذ في هذا الإطار بشكل يعزز التزام الكويت بهذا التعاون العسكري.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الإيطالية مساء أمس الأول بمناسبة العيد الوطني والذكرى الـ 71 لتأسيس الجمهورية، مشيدا بقوة ومتانة العلاقات الكويتية - الإيطالية وتطورها المستمر، واصفا إياها بالحيوية، مشيرا إلى ان الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين والتي كان آخرها زيارة رئيس وزراء إيطاليا الى الكويت تعكس عمق هذه العلاقات.

وأوضح الجار الله ان زيارة رئيس الوزراء الإيطالي شهدت مباحثات عميقة وشاملة مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تخدم مصالح البلدين الصديقين، معربا عن أمله في أن يستمر تطور العلاقات الثنائية والتواصل والزيارات المتبادلة، وان تتنوع مجالات التعاون لتشمل قطاعات عديدة منها الاستثمار والسياحة والمجالات العسكرية والأمنية والتعاون الاستخباراتي، مؤكدا ان كل هذه المجالات تصب في مصلحة البلدين.

وعلى صعيد التعاون الاستثماري، أشار الجارالله الى نشاط جيد وملحوظ للهيئة العامة للاستثمار في إيطاليا، كما أن هناك صناديق مشتركة وتعاونا جيدا بين البلدين في مجال الاستثمار.

ومن جهته، أكد السفير الإيطالي لدى البلاد جوسيبي سكونياميليو ان الكويت تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير تلعب دورا حيويا ومهما في المنطقة على صعيد حل النزاعات وإحلال السلام، لافتا إلى ان بلاده تعتبر الكويت حليفها الاستراتيجي في الشرق الأوسط وهذا ما أوضحته زيارة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إلى الكويت، في أول زيارة له لدولة خليجية منذ أن تولى مهام منصبه.

وأشاد سكونياميليو - في كلمته التي ألقاها خلال الحفل - بقوة ومتانة العلاقات الإيطالية - الكويتية التي وصفها بالمتطورة يوما بعد يوم في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبمساحة كبيرة من التفاهم المشترك، واصفا العلاقات الثنائية بين البلدين بالممتازة التي تقوم على أسس وقيم الاحترام المتبادل والتسامح والحوار المشترك، فضلا عن العلاقات الإنسانية الرائدة بين الشعبين الصديقين.

وأعرب سكونياميليو عن سعادته بالزيادة القوية في حجم التجارة المشتركة مع الكويت في الأعوام الأخيرة، حيث وصلت الى 2.1 مليار دولار أي ما يوازي ضعف ما كانت عليه في عام 2015، مشيرا إلى فرص مميزة لتطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، لافتا إلى أن بلاده تنظر باهتمام لخطة الكويت التنموية الطموحة «الكويت 2035» وعلى أتم الاستعداد للمساهمة وتقديم الدعم في العديد من المجالات، مشيرا إلى ان الشركات الإيطالية تستطيع ان تقدم خبرتها وتميزها في العديد من القطاعات الحيوية.

وأوضح ان الثقافة احد القطاعات الحيوية التي يجب ان يعزز البلدان تعاونهما فيها، مهنئا الكويت بمركز جابر الأحمد الثقافي الذي يعتبر تحفة فنية، مستشهدا بالنطق السامي لصاحب السمو الأمير الذي أكد فيه بوضوح أن الثقافة وسيلة مهمة لتعليم وتدريب الأجيال الجديدة، نظرا لأنها تدعم انفتاحهم على العالم وتساعد بفاعلية في محاربة الإرهاب.

ولفت سكونياميليو إلى أن بلاده تحتفل في 2 من يونيو كل عام بعيد تأسيس الجمهورية وهذا العام يصادف الذكرى الـ 71 لتأسيسها في 2 يونيو 1946، مشيرا إلى أنه قرر تقديم موعد الاحتفال احتراما لشهر رمضان الكريم، منتهزا هذه الفرصة لتهنئة الكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

نائب وزير الخارجية بحث العلاقات الثنائية مع سفير المكسيك

بحث نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مع سفير الولايات المكسيكية المتحدة ميغيل انخل ايسيدرو العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال استقبال الجارالله للسفير المكسيكي، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.