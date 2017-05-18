أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية م.جمال عبدالخالق النوري، عن انطلاق الحملة الرمضانية للجمعية تحت شعار «لمسة... تغير»، حيث تهدف الحملة إلى إحداث تغيير في حياة الفقراء والمعوزين عبر لمسة تبرع من المحسنين لإسعاد الفقراء والمحتاجين في مختلف بلاد العالم الإسلامي والتي امتد نشاط الجمعية لها لتصل إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، بمختلف أنواع المشاريع الخيرية من بناء المساجد والمدارس وحفر الآبار وإفطار الصائم والسلة الرمضانية للأسر داخل الكويت وكفالة المعلمين والدعاة والأيتام، مؤكدا على استمرار الجمعية في اغاثة إخواننا اللاجئين من الشعب السوري الشقيق، والشعب الصومالي الشقيق وتقديم مختلف المساعدات الغذائية والصحية والتعليمية للاجئين في الدول المجاورة (الأردن- - تركيا ولبنان والحدود السورية التركية) وكذلك في دعم الدول المنكوبة والفقيرة في افريقيا واسيا.

وقال النوري في تصريح صحافي إن جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، بدأت حملتها الرمضانية لإغاثة المنكوبين والمعوزين من خلال طرحها العديد من المشاريع الموسمية ومنها إفطار الصائم الذي سينفذ هذا العام في قارتي آسيا وافريقيا وتشمل دولا في آسيا (لبنان وفلسطين والهند وبنغلاديش واليمن وقرغـيــــزيـــا والأردن)، وفي افريقيا (السنغال والسودان والصومال ومصر وموريتانيا ودول أخرى). وثمن جمال النوري التعاون المثمر والفعال مع الفرق التطوعية في الكويت، حيث انضم مع الجمعية الكثير من الفرق التطوعية المشاركة في هذا المشروع.

وأكد النوري أن الجمعية قامت باختيار جمعيات ومؤسسات خيرية في الدول المذكورة لتنفيذ مشروع افطار الصائم في معظم البلاد التي سينفذ بها المشروع، وهي جمعيات تتسم بالمصداقية والشفافية والإتقان في أداء العمل كما ينبغي ومعتمدة من وزارة الخارجية الكويتية. وخاطب النوري أهل الكويت الكرام بالقول: بدعمكم وتبرعاتكم ومساعدتكم وعطفكم يصل خير الكويت بلد قائد الانسانية الى المحتاجين والفقراء في معظم أنحاء العالم، حيث كلفة افطار الشخص الواحد 15 دينارا، تكفل إطعام الصائم طوال شهر رمضان خارج الكويت، و30 دينارا افطار صائم للمحتاجين داخل الكويت ووقفية افطار الصائم بمبلغ 250 دينارا.

وقال النوري بمناسبة قرب حلول الشهر الفضيل: نعرب عن بالغ تهانيه وشكره لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لثقته وتبرعه السخي الكريم لدعم مشاريع الجمعية ولسمو ولي عهده الامين والحكومة الكويتية ووزيرة الشؤون ووزارة الخارجية ووزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف وكل المؤسسات المعنية للدعم المستمر للعمل الخيري والإنساني في الكويت، كما تقدم بالشكر الى اهل الخير والإحسان من الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الكريمة للثقة الغالية التي أولوها الى الجمعية ودعمهم السخي لمشاريع الجمعية آملا أن تنال مشاريع الجمعية التي ستطرحها خلال شهر رمضان المبارك القبول لدى الأخوة المحسنين لمد يد العون لإخوانهم المنكوبين في كل مكان في العالم.