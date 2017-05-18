الهيفي: مشروع البوابة البرلمانية أنجز بجهود ذاتية من موظفي إدارة نظم المعلومات

الرشيدي: الكويت تخطو خطوات مهمة في مجال الحكومة الإلكترونية الذكية فازت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة ممثلة بالوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات د. أحمد الهيفي بجائزة التميز الـ 22 عن فئة الخدمات الحكومية البرلمانية الذكية والتي يقدمها معهد الشرق الأوسط لجوائز التميز.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة حضره عدد من مسؤولي المؤسسات والهيئات الحكومية الخليجية والعربية بمشاركة القنصل العام للقنصلية العامة في إمارة دبي والإمارات الشمالية ذياب الرشيدي.



وقال د. أحمد الهيفي لـ «كونا» ان الجائزة تأتي تتويجا لجهود الوزارة في التحول الإلكتروني الذكي لاسيما عن مشروعها (البوابة البرلمانية الإلكترونية).

وأشار الى ما يميز هذا المشروع وهو احتوائه جميع مضابط جلسات مجلس الأمة إضافة الى جميع الاقتراحات والأسئلة والمشاريع بقوانين التي تقدم بها نواب المجلس منذ التأسيس وحتى الآن.

وأوضح ان البوابة البرلمانية الإلكترونية تتميز بسهولة الاستخدام وتعطي الفئات المهتمة بالعمل البرلماني سواء من نواب والقانونيين والباحثين والإعلاميين الفرصة لاستعراض جلسات مجلس الأمة كافة.

وأكد الهيفي ان مشروع البوابة البرلمانية انجز بجهود ذاتية من موظفي ادارة نظم المعلومات في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة «ولم يتم الاستعانة بأي شركات تكنولوجية خاصة» مشيدا بجميع الموظفين على هذا الانجاز المتميز.



وتوجه الهيفي بالشكر للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الذي قام بربط البوابة البرلمانية الإلكترونية بموقع بوابة الكويت الرسمية لكي يكون متاحا لجميع المهتمين بالعمل البرلماني مهديا الفوز بالجائزة لسمو امير البلاد وولي العهد.

من ناحيته، اعرب القنصل العام في إمارة دبي والإمارات الشمالية ذياب الرشيدي لـ «كونا» عن سعادته بفوز الكويت بهذه الجائزة، مؤكدا انها دليل على تميزها في تقديم الخدمات الذكية الإلكترونية لجمهور المتعاملين.

وأشاد الرشيدي بجهود وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة في مجال الخدمات الإلكترونية لاسيما (البوابة البرلمانية الإلكترونية) والتي أدت إلى فوزها بهذه الجائزة المرموقة.



وأكد القنصل ان الكويت تخطو خطوات مهمة في مجال الحكومة الإلكترونية الذكية ما يجعلها تفوز بجوائز اقليمية في هذا المجال، مستذكرا فوز جهاز تكنولوجيا المعلومات العام الماضي بجائزة الخدمات الإلكترونية الشاملة وذلك ضمن القمة العالمية للحكومات التي اقيمت في دبي.

ويقيم معهد الشرق الأوسط لجوائز التميز سنويا حفل توزيع جوائز التميز الإلكتروني الخاصة بالمؤسسات الحكومية الخليجية والعربية بمشاركة عدد كبير من القياديين والمختصين بمجال الخدمات الإلكترونية الذكية.