أكد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس أهمية التعاون بين المؤسسات الإعلامية والثقافية في الوطن العربي للإسهام في تعزيز الإعلام الثقافي وتفعيل الدور المناط بهذه المؤسسات في المجالين الثقافي والإعلامي.

وقال الخميس لـ «كونا» ان الملتقى حريص على تعزيز علاقاته مع جميع المؤسسات العربية المعنية بالشؤون الفكرية والثقافية والإعلامية وعقد اتفاقيات متنوعة معها للإسهام في زيادة الوعي الثقافي والإعلامي ونشر المعرفة والفكر الصحيح.



وأضاف انه من هذا المنطلق وقع الملتقى الإعلامي العربي اتفاقيات عدة مع مؤسسات عربية وأحدثها المؤسسة العامة للحي الثقافي القطرية (كتارا) التي ستكون ضيف الشرف في الملتقى المقبل المقرر عقده في الكويت العام المقبل.

واعرب الخميس عن سعادته لتفعيل التعاون مع «كتارا» بما يخدم القطاع الثقافي بين الجانبين ويؤكد الدور الرائد للمؤسسة القطرية في دعم العمل الثقافي العربي وتفعيله، مبينا ان هذا التعاون يهدف للوصول الى آفاق جديدة من التميز في شتى المجالات الثقافية والفكرية والأدبية بين الجهتين.

واشاد بالدور «الكبير» الذي تؤديه مؤسسة (كتارا) في العمل الثقافي وتطوير الانشطة الثقافية في دولة قطر مؤكدا اهمية دور الانشطة الكبيرة التي تقوم بها طوال العام في تعزيز الشأن الثقافي واحياء التراث القطري والخليجي والعربي وزيادة الوعي بتراث الأمة وحضارتها.