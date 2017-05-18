أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قرعة الدفعة السادسة من القسائم الحكومية لمشروع جنوب المطلاع (إن 3).



وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن هذه الدفعة تشمل 270 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 8 ديسمبر 2011.

وأضافت أن اليوم الخميس ويوم الأحد المقبل سيكونان موعدين لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة السابعة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 3) التي تشتمل على 295 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 7 فبراير 2012 وما قبل.

الى ذلك، استضافت «السكنية»، ممثلة في إدارة التطوير الإداري والتدريب، المجموعة الأولى من الخبراء الجدد في وزارة العدل يومي 3 و4 مايو الجاري في مقر المؤسسة، وذلك في إطار برنامج التدريب الميداني.

وقال مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب غالي العازمي إن المؤسسة أقامت برنامجا تدريبيا ميدانيا لعدد 40 خبيرا من إدارة الخبراء، حيث تم تقسيمهم على 4 مجموعات بواقع 10 خبراء في المجموعة وعلى فترات مختلفة تنتهي أواخر الشهر الجاري.