أكدت جمعية الهلال الأحمر حرصها على دعم الوضع الصحي في الجمهورية اليمنية معلنة تخصيص ميزانية لتوفير الأدوية الخاصة بمكافحة مرض «الكوليرا» هناك.

وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لـ «كونا» ان الهلال الأحمر حريصة على مساندة الأشقاء في اليمن انطلاقا من سعي الكويت لتحقيق مفهوم الأمن الدوائي للأشقاء هناك.

وأضافت البرجس ان الجمعية ستقوم بهذه المساهمة بالتعاون مع شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بعد ان طلبت اليمن المساعدة الدولية فور الإعلان عن تفشي وباء الكوليرا.



وأوضحت ان الجمعية لن تألوا جهدا في تقديم العون الصحي وتقديم وايصال الأدوية للمستشفيات التي تكتظ بالمصابين بهذا المرض انطلاقا من واجبها الإنساني والإغاثي.

وأفادت بأن عدم كفاية البنى التحتية لشبكات الصرف الصحي فضلا عن ازدياد حالات النزوح جراء النزاع الدائر هناك واكتظاظ اماكن الإيواء ادت الى ازدياد مخاطر انتقال المرض بين اليمنيين.