محمد راتب

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالوكالة عبدالعزيز الدعيج، عن توقيع اتفاقية مع شركة آي ماكس العالمية لتطوير نظام العرض في سينما آي ماكس، مبينا أنه سيتم إغلاق صالة عرض آي ماكس في المركز العلمي ابتداء من يوم السبت الموافق 20 مايو، وذلك لتجهيزها وتحديثها حيث سيتم تغيير شاشة العرض والسماعات الصوتية، بالإضافة إلى تطوير غرفة العرض ومعداتها.

وأكد أن المركز العلمي يحرص دائما على مواكبة أحدث ما توصلت له تقنيات العرض، وهو ما تحقق بتوقيع هذه الاتفاقية التي سيتم بناء عليها استبدال نظام العرض الحالي التقليدي (البكرات) إلى أحدث أنظمة العرض السينمائي في العالم وهو نظام العرض بالليزر.



لزوار المركز العلمي، لافتا إلى أنه سيتم تدشين نظام العرض الجديد في أول أيام عيد الفطر السعيد بإذن الله، والذي نؤكد من خلاله التزامنا بتقديم أفضل تجربة سينمائية في الكويت،.

وعن التقنية الجديدة، قال مدير سينما آي ماكس في المركز العلمي عبدالله الشتيل ان نظام عرض الليزر هو أحدث أنظمة العرض السينمائي في العالم، حيث يقدم صورة سينمائية عالية الصفاء والنقاوة، مضيفا أن النظام الجديد يتكون من جهازين للعرض بدقة 4K لكل جهاز حيث تم تصميم هذا النظام خصيصا للعرض على شاشات آي ماكس العملاقة، مشيرا إلى أن شاشة العرض في المركز العلمي تبلغ مساحتها 300 متر مربع، كما سيتم تطوير النظام الصوتي الحالي إلى نظام يحتوي على 12 قناة صوتية تغمر المشاهد عبر سماعات أمامية وخلفية وجانبية بالإضافة إلى سماعات السقف التي ستعزز التجربة السينمائية الفريدة من نوعها.

من جانبه، قال نائب الرئيس لمبيعات المؤسسات وخدمة العملاء في شركة آي ماكس العالمية السيد مايك لوتز ان المركز العلمي كان أول عميل للشركة في الشرق الأوسط، وارتبط اسمه بالريادة في الإبداع.



مع اتفاقيتنا هذه، فإننا سنعزز الشراكة بين شركة آي ماكس والمركز العلمي عبر تقديم فرص جديدة لعزيز رسالتهم في نشر العلوم والمعرفة.



كما أشار لوتز الى أن صالة عرض آي ماكس في المركز العلمي هي الصالة رقم 41 في العالم التي يتم تطويرها بنظام عرض الليزر، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير أكثر من 30 صالة عرض إضافية خلال العامين الحالي والمقبل بنظام العرض الجديد.