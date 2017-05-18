برعاية وحضور رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن انور المزيدي احتفلت هيئة التعليم العسكري صباح أمس، بتخريج دورتي لسلاح الدفاع الجوي لضباط الصف رقم 43، وللمتطوعين الأغرار رقم 79، ودورة المتطوعين الأغرار من منتسبي الحرس الأميري رقم 80 والذين أنهوا فترة التدريب الأساسي بنجاح، ليلتحقوا بعد ذلك بوحداتهم.

استهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعدها قام طابور الخريجين بالمرور أمام المنصة الرئيسية، ومن ثم ألقى امر معهد سلاح الدفاع الجوي المقدم ركن ضاري المشاري كلمة رحب من خلالها براعي الحفل والحضور الكريم، مبينا من خلالها المناهج والدروس والتدريبات العملية التي تلقاها منتسبو هذه الدورة خلال فتره تدريبهم، والتي شملت دروس عسكرية نظرية وعملية أساسية، بعد ذلك أدى الخريجون القسم القانوني، وقدم مجموعة من الخريجين عرضا لحركات الفصيل الصامت للقدرات والتشكيلات والمهارات العسكرية للدفاع عن النفس نالت استحسان الحضور.

وفي الختام، قام اللواء الركن انور المزيدي بتوزيع الشهادات والجوائز على المتفوقين والخريجين.



وحضر حفل التخريج رئيس هيئة الحرس الاميري العميد الركن فهد الزيد، آمر قيادة الشرطة العسكرية العميد الركن عادل الرجيب، امر سلاح الدفاع الجوي العميد الركن عادل الحافظ، وعدد من ضباط الجيش وجمع غفير من أهالي الخريجين.