المجندون ممن لا يعملون سيتقاضون مكافأة تعادل الراتب الأساسي للدرجات العسكرية

أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن البرنامج لم ولن يتوقف عن العمل لخدمة مؤسسات الدولة المختلفة ودعم شباب الكويت لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة مع كافة أجهزة الدولة.



جاء ذلك في تصريح صحافي اثر لقائه رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء ركن ابراهيم العميري والعقيد محمد الجسار مدير مديرية الخدمة الوطنية للتشاور بشأن دعم العمالة الوطنية الذي يقدمه البرنامج للشباب المتجهين لأداء الخدمة الإلزامية الذي صدر مؤخرا لمن بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم.



وأشار المجدلي إلى أن القانون أضاف شرطا للتعيين في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص وهو ضرورة أداء الخدمة الوطنية أو تقديم المواطن موقفه منها، حيث إن الأولوية في التعيين ستكون لمن أدى الخدمة الوطنية، لافتا الى أنه ستتم الاستفادة من طاقات المجندين في أداء الخدمات العامة كالمطافي والصحة وغيرهما.



وأكد المجدلي أن قانون الخدمة الوطنية تضمن أن يحتفظ العامل بالقطاع الخاص بوظيفته وراتبه أثناء فترة التجنيد، كما أن من لا يعمل بأي من القطاعين سيتقاضى مكافأة تعادل الراتب الأساسي للدرجات العسكرية وعلى النحو المبين بالمادة (34) من هذا القانون.



وأشار إلى أن اللقاء بحث مدى استحقاق المجندين من العاملين في الجهات غير الحكومية لدعم العمالة الوطنية أثناء فترة التجنيد واحتسابهم ضمن نسبة العمالة المقررة على جهات العمل.



لاسيما أن المادة التاسعة من قرار مجلس الوزراء رقم 391/2001 يشير إلى وقف صرف دعم العمالة حال الالتحاق بالخدمة الوطنية.



مضيفا انه سيتم إنشاء وحدات تنظيمية بالجهات الحكومية لمتابعة صرف المبالغ المالية المخصصة بهدف عدم ازدواجية الصرف وتطبيق قانون الخدمة الوطنية.



مؤكدا ضرورة استمرار التواصل بين البرنامج ووزارة الدفاع لبحث ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة الوطنية.