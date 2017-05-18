بشرى شعبان

افتتح وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري صباح أمس صالة خدمة مراجعي إدارة الرعاية الأسرية ومتلقي المساعدات على غرار قسم الموظف الشامل الذي افتتحته الوزارة قبل عدة أشهر، في بلوك 13 بمجمع الوزارات، بحضور الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية حسن كاظم، والوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية أسعد الخراز، والوكيلة المساعدة لقطاع التعاون شيخة العدواني، والوكيل المساعد للشؤون القانونية عبدالعزيز شعيب، ووكيل التخطيط والتطوير الإداري مسلم السبيعي.

وتتكون الصالة من 9 كاونترات تقدم خدمات أقسام الشهادات، وقسم المديونية من «رواتب، ومستحقات، وديون»، وقسم بحث الحالات «استعلام عن معرفة وضعية الحالة ومستجدات الملف»، وقسم الاستفسار عن حالة الملف «الاستعلام».

وقد كلف المطيري كل موظف من موظفي الصالة بتدريب موظف جديد لتغطية احتياجات الصالة طوال الوقت على مدار الأسبوع.

وزودت الوزارة الصالة بشاشة رقمية لتنظيم الدور بين المراجعين، ومكان للاستراحة تيسيرا لأمورهم ولإنجاز معاملاتهم من دون صعوبة.

وبافتتاح الصالة ألغي تخصيص يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع كيوم إداري حيث ان الصالة مفتوحة طوال أيام الأسبوع للمراجعين ولتقديم كل الخدمات لمتلقي المساعدات ولأصحاب الملفات في إدارة الرعاية الأسرية.

وكرم المطيري موظفي إدارة الأمن والحراسة على جهودهم التي بذلوها خلال الشهور الماضية، كما كرم فريق وزارة الداخلية.