الفزير: إنهاء خدمات 130 عاملاً غير منتج

محمد راتب

أطلقت جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية مهرجانا تسويقيا خاصا بشهر رمضان المبارك يشمل تخفيضات تتراوح بين 40 و 70% على ما يقارب 500 سلعة أساسية استهلاكية وغذائية، لاسيما تلك التي يكثر عليها الطلب من قبل المستهلكين خلال الشهر الكريم.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية جابر الغريافي في تصريح صحافي ان المهرجان الرمضاني لجمعية مبارك الكبير والقرين يقام بالتعاون مع الشركات الموردة، مشيرا الى ان هذا المهرجان هو أحد المؤشرات الواضحة لاستمرار الجمعية في خدمتها لأهالي المنطقة، وتقدمها في ميدان العمل التعاوني، وتبوئها مراكز متقدمة في ميدان المنافسة بين كبرى الجمعيات التعاونية على مستوى الكويت، مبينا أن الجمعية قامت بدعم اكثر للسلع الاكثر طلبا خلال الشهر الفضيل ليتم بيعها بأسعار تقترب من التكلفة أو أقل في السوق المركزي، والذي يفتح أبوابه على مدار الساعة حيث يستمر المهرجان من 20 الى 25 مايو الجاري.

وأضاف الغريافي «لقد وضعنا في أولوياتنا تقديم أفضل الأسعار للمستهلكين، وذلك من خلال التحكم في هامش الربح والذي لا نعده هدفا مهما لنا بقدر اهتمامنا بمستوى الخدمة التي نقدمها للمنطقة»، موضحا أن «مجلس الإدارة حرص خلال الشهر الفضيل على استمرار العروض المميزة على الفاكهة والخضار الطازجة والمواد الغذائية والاستهلاكية».

واشار الى أن الجمعية تشهد حاليا استعدادات مكثفة لشهر رمضان المبارك ومنافسة الجمعيات الأخرى حتى نوفر المواد الغذائية بافضل الأسعار كالدجاج والفيمتو والعصائر بانواعها والمعجنات والنشا والرز والزيوت والاجبان والالبان والحلويات وذلك بالتعاون مع اكثر من مئة شركة لتوفير ذلك.

واوضح ان الجمعية استعانت ببعض الموظفين لمراقبة بيع السلع وعدم استغلال المهرجان في الشراء من قبل المحلات حيث وجهنا بان تكون البضائع المخفضة للمساهمين ورواد الجمعية من الاهالي.



مضيفا انه تم طباعة 20 الف نسخة من بروشور مكون من 28 صفحة ملونة موضح بها كل الانواع والسلع الغذائية التي يشملها المهرجان وتوزيعه في مقر الجمعية وفروعها خدمة للاهالي للاستفادة من المهرجان.

بدوره، قال امين السر ومقرر لجنة المشتريات في الجمعية بدر الفزير ان المجلس الحالي وضع خطة تسويقية لايصال بند الإيرادات إلى 32 مليون دينار، لافتا الى ان المجلس السابق لم يخصص ميزانية كافية لمهرجان الصيف الحالي، لذا فإن المجلس الحالي يعمل جاهدا على توفير تذاكر للاماكن الترفيهية والمائية للمساهمين وتنظيم انشطة رياضية وثقافية بالاضافة الى المشاركة في دورة رمضان لكرة القدم، ودورة شهداء القرين لكرة القدم وذلك من خلال تقليل المصروفات.

واضاف الفزير ان الإدارة الحالية انهت خدمات 130 عاملا غير منتج ووفر 45 ألف دينار شهريا وخفض العمالة مع الشركة المتعاقدة معها الجمعية مما وفر 15 ألف دينار شهريا.



كما ان الجمعية حصلت الايجارات المتأخرة وخفضت المبلغ المتبقي الى 55 ألف دينار.