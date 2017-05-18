الظفيري: الحملات مستمرة طوال أيام الأسبوع وبجميع المناطق

كريم طارق

ضمن حملاتها المستمرة والمكثفة في مختلف مناطق الكويت بهدف ضبط العمالة السائبة وتنفيذ قانون العمل في القطاع الخاص، شهدت محافظة حولي مساء أمس الأول حملة جديدة من قبل اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة التابعة لمجلس الوزراء، حيث استهدفت اللجنة هذه المرة الصالونات والمعاهد النسائية في المحافظة، حيث تم التفتيش على ١٥ صالون ومعهد وضبط١٠ عاملات من الجنسية الآسيوية خالفن قانون العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى تحرير عدد من المحاضر بمخالفات على التراخيص التجارية لتلك الصالونات.



«الأنباء» كعادتها تابعت الحملة والتي شهدت جهود حثيثة من قبل المفتشات مراعاة لطبيعة عمل الصالونات والمعاهد الصحية النسائية والتي يحظر تواجد الرجال داخلها، لذلك كانت خطة اللجنة تقتضي بدخول مفتشات اللجنة فقط الى تلك الأماكن وهم: من القوى العاملة زينب الجذاب وفاطمة الصراف، ومن وزارة التجارة العنود المطيري ووفاء مشاري.



بينما تمثل دور مفتشي اللجنة من الرجال في مراقبة السلالم والمصاعد وتقديم الدعم والمساندة للمفتشات في حالة اقتضي الأمر.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط ٣ عاملات في غير أماكن العمل المحددة لهن ويحملن إقامة وفق مادة ١٨ من قانون الإقامة (عمل قطاع أهلي)، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



كما تم ضبط ٦ عاملات أخريات يحملن إقامة مادة ٢٠ من قانون الإقامة (عمالة منزلية) وتم إحالتهن إلى جهة الاختصاص بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات المتبعة لديهم، بينما تم ضبط عاملة واحدة تحمل إقامة التحاق بعائل.

وعلى هامش الحملة أكد رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة بإدارة تفتيش العمل محمد الظفيري استمرار اللجنة بحملاتها المكثفة طوال أيام الأسبوع والعطل الرسمية وفي جميع المناطق، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب العمل والعمالة المخالفة.