باهي أبوالعلا

واصلت المكتبة الوطنية تسليط الضوء على أحدث إصدارات الكتب الكويتية في مختلف المجالات، حيث استضافت الكاتب عامر التميمي مساء أمس الأول ضمن برنامج ندوات «كتاب الشهر»، لتسليط الضوء على كتابه «الكويت.. سياسات الريع وتحديات» الذي يشمل تقييمه للتجربة الاقتصادية في الكويت منذ ظهور عصر النفط إلى الأيام الحالية ووضع حلول للنهوض بالاقتصاد الكويتي.

واستهل التميمي حديثه بالإشارة إلى أن تقييم التجربة الاقتصادية في الكويت يجب أن يتم من خلال محاكمة للسياسات الاقتصادية والدراسات النقدية ومن جميع ما تم اتخاذه من قرارات وخطط وبرامج اقتصادية، وهذا هو السبب في أن كتابه «الكويت.. سياسات الريع وتحديات» استغرق عدة سنوات كي يخرج بأفضل صورة، مضيفا أنه ينتمي إلى الجيل الذي ولد تزامنا مع بداية ظهور عصر النفط حيث تم تصدير أول شحنة نفط من الكويت منذ ما نحو 71 عاما.

وأضاف أن عصر التنمية الاقتصادية بدأ تزامنا مع انطلاق عصر النفط خاصة بعد تسلم الشيخ عبدالله السالم رحمه الله مقاليد الحكم عام 1950 حيث تم الإنفاق على الكثير من المرافق لتطويرها إضافة إلى القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والبنية التحتية للكويت بشكل عام خاصة الطرق مما أدى إلى انتعاش العملية الاقتصادية موضحا أن الدولة أخذت على عاتقها في تلك الفترة الاضطلاع في مختلف الأنشطة خاصة التقليدية التي كان القطاع الخاص يديرها قامت الدولة بإدارتها وتلك المشكلة مازالت مستمرة إلى الوقت الحالي حيث ان الدولة تلعب دورا مهيمنا من بداية عصر النفط مما أدى إلى تحجيم دور القطاع الخاص بشكل كبير.

وأوضح أن القطاع الخاص كان له دور كبير في إدخال الإيرادات إلى خزينة الدولة من خلال استثماراته ومن خلال الضرائب والجمارك المدفوعة وقتها مبينا أن هيمنة الدولة على أعمال القطاع الخاص وقتها أدى بها إلى استقطاب عمالة بشكل كبير من الخارج كمدرسين من مصر وفلسطين وسورية إضافة إلى عمالة إنشائية من العراق وإيران والهند مما أدى إلى تطور النمو السكاني بشكل سريع حيث وصل التعداد السكاني في الكويت عام 1961 إلى 262 ألفا كان عدد المواطنين 160 ألف شخص فقط.

من جانبه أكد مدير المكتبة الوطنية كامل العبدالجليل أن الكتاب المتميز الذي قام بتأليفه الكاتب عامر التميمي يعكس القيمة المعرفية والاقتصادية والفكرية حيث يحتوي ما بين 16 و 20 فصلا قصيرا يتميز بسلاسة الأسلوب حيث يهدف إلى توجيه سهام لتحقيق الهدف المنشود مباشرة وهو النهوض بالاقتصاد الكويتي.

وبيّن أن الكاتب عامر التميمي لم يقتصر كتابه على التشخيص والعرض والتحليل فقط بل انه قام بوضع حلول وعشرة وتوصيات في نهاية الكتاب مهمة ستجعل من الاقتصاد الكويتي قوة عالمية كبرى خاصة في مجال التنمية والإنتاج الفعلي مؤكدا أن الإصدار الجديد يضيف قيمة بين جميع الإصدارات السابقة التي تخص الاقتصاد الوطني.