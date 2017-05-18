كرم الملتقى الثاني للفن التشكيلي الخليجي الذي أقامته المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) بالتعاون مع الجمعية القطرية للفنون التشكيلية 3 فنانين تشكيليين كويتيين ضمن 24 فنانا وفنانة من مختلف دول المجلس.

وضمت قائمة الفنانين التشكيليين الكويتيين المكرمين الليلة الماضية كلا من خالد الشطي وعنبر وليد ومشاعل فيصل بعد تقديمهم مجموعة من الأعمال الفنية مختلفة الأساليب والتكنيكات والمدارس الفنية التي حازت إعجاب الكثير من المسؤولين الخليجيين وزوار الملتقى.

وأعرب الشطي في تصريح لـ«كونا» عن سعادته بالمشاركة في الملتقى، واصفا إياه بأنه «متميز وجمع مجموعة من فناني الخليج تحت سقف واحد».

وأوضح أن الفنان يمثل بلاده خلال الملتقيات والورش الفنية كسفير للفن بما يعكس انطباعاته الجمالية الى خارج المحيط بشكل فني وجمالي ويعبر عن تميز الفن ودوره في وطنه.

من جهته، اعرب وليد لـ«كونا» عن تقديره للتكريم الخليجي من الملتقى «الذي جمع نخبة من الفنانين الخليجيين المتميزين» مضيفا أن هذه المشاركة هي الأولى له «في الملتقى الخليجي الرائد».

وأشاد وليد بالبيئة الأخوية التي تميز بها الملتقى الخليجي والطابع الودي الذي غلب على اجوائه، مضيفا أن هذا أتاح له تقديم الأعمال الفنية المتنوعة التي شارك فيها بصورة متميزة.

بدورها اعربت فيصل لـ«كونا» عن سعادتها بهذه المشاركة «الايجابية» في هذا الملتقى، مشيرة الى تأثيرها «الفعال» في اكتساب الخبرات وخلق اجواء عربية خليجية ابداعية وتعاونية مميزة.

وأشارت فيصل الى التأثير الإيجابي لإبداع الفنان الكويتي على تقدم وحضارة الوطن في الجانب الفني وتعاونه ومشاركة إبداعه خارج الكويت من جانب آخر.