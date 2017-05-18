من دون إصلاح البيئة الاقتصادية المتكاملة لتكون داعمة للمبادرات لن نصل إلى بر الأمان

عاطف رمضان

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان أن الشباب أمامهم فرصة ذهبية عليهم استغلالها من خلال تسهيل تأسيس الشركات الصغيرة لهم ووجود تعاون مع القطاع الخاص لتطوير المنظومة الاقتصادية.



جاء ذلك خلال ملتقى ريادة الأعمال تحت شعار «تحسين خيار ريادة الأعمال» أمس، وذلك ضمن فعاليات «الكويت عاصمة الشباب العربي 2017».



وأضاف الروضان أن الحكومة تهتم بدعم الشباب، مشيرا إلى انه من دون وجود إصلاح البيئة الاقتصادية المتكاملة وخلق بيئة اقتصادية داعمة للمبادرات لن نصل إلى بر الأمان.



وذكر أن التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو خلق منظومة مستدامة نستطيع من خلالها توفير الفرص الوظيفية بشكل سريع تزامنا مع دخول الشباب معترك الحياة العملية.



وأفاد بأن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يوفر دورات للشباب من خلال تقديمه دعما ماديا بالإضافة إلى توفير أراض صناعية وحرفية، وإعطاء ميزة تنافسية للمشاريع الصغيرة في المناقصات الحكومية، وإنشاء مشاريع بتروكيماوية ولوجستية مع توفير فرص للمشاريع الصغيرة.



العمل العربيمن جانبه قال مدير إدارة الشباب والرياضة ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية عبدالمنعم الشاعري إن الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا بالشباب الذي يمثل الشريحة الكبرى من المجتمع العربي، موضحا أن مبادرة «عاصمة الشباب» أتت للاهتمام بقضايا الشباب في ظل ما تتعرض له المجتمعات العربية والإسلامية لحملات ظلامية مغرضة تستهدف هذه الفئة من المجتمع لتعطيل طاقاتهم وقدراتهم لتطوير المعارف الإنسانية والتنمية المستدامة.



وأشاد الشاعري بجهود الكويت في أنحاء مسيرة العمل العربي المشترك في مجال الشباب، خاصة رؤية سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الحضارية تجاه قضايا الشباب الكويتي.



وأوضح أن التحدي الأبرز هو تعزيز العمل العربي المشترك لمكافحة عوامل ومظاهر التهميش والإقصاء لكي لا ينصاع الشباب العربي نحو تيارات التطرف والتهديم.



دور «بيتك» وفي الإطار ذاته قال ممثل بيت التمويل «بيتك» يوسف الرويح إن مشاركة البنك تأتي انطلاقا من دوره الريادي والسباق في المسؤولية الاجتماعية، مشيرا الى انه استطاع خلال مسيرته ان يجعل الدور المؤسسي المجتمعي على رأس أولوياته بجانب حرصه على دعم المبادرات الشبابية.



ولفت الى ان شريحة الشباب هي الثروة الحقيقية للوطن والأصل الحقيقي في المنظومة الاقتصادية وفي جميع المجالات الحيوية.



دعم الشباب من جانبه ذكر مدير تنفيذ أول لقطاع مبيعات الشركات والهيئات الحكومية في شركة Ooredoo عبدالعزيز البابطين ان دعم الشباب وتمكينهم هو احدى الركائز الاساسية التي تعمل الشركة وفقها، مشيرا الى الدور الريادي للشباب لانهم مستقبل الوطن لإثراء الاقتصاد المحلي.



وأوضح البابطين ان من اهداف الشركة إثراء التجربة الشبابية والدفع بهم لتحقيق تطلعاتهم.



وأضاف ان خدمة النت أصبحت هي العصب الأساسي للقيام بأي مشروع حيث وفرت الشركة خدمات خاصة للشركات الصغيرة للتسهيل على أصحابها القيام بأنشطتهم دون معاناة.



ونوه إلى أن تعاون الشركة مع وزارة «الشباب» يؤكد التزامها بمسؤولياتها تجاه المجتمع من اجل الارتقاء بالمجتمع الشبابي تلبية لتوصيات صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالمجتمع.



المسؤولية الاجتماعية من جانبها قالت المدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية في شركة مشاريع الكويت «كيبكو» عبير العمر ان الشركة أدركت دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية وتم وضع نظام وضوابط للنهوض بمسؤوليتها تجاه المجتمع بدعم وتشجيع المبادرات الشبابية فيما يتعلق بريادة الاعمال وسوق العمل من خلال تطوير كوادر الشباب وتحفيزهم.



واضافت ان الملتقى يلقي الضوء على الشباب الذي يمثل الشريحة الكبرى من المجتمع وأنهم يتميزون بقدراتهم على العطاء مما يؤهلهم الى ان يسيروا نحو مستقبل باهر وواعد.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر ثلثي الوظائف في العالمعاطف رمضان

قال مدير البنك الدولي في الكويت د.فراس رعد إن من إيجابيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنها تساهم في تعيين الشباب، وأنها استثمار مستدام يعمل على توسيع الخيارات الشرائية أمام المستهلك.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الأولى لملتقى ريادة الأعمال، والتي تضمنت محاورها «ريادة الأعمال والاقتصاد، والاقتصاد المعرفي ما هو وما هي تأثيراته؟، وأثر ريادة الأعمال على الاقتصادات المحلية».



وأضاف رعد انه حسب إحدى الدراسات التي لأعدها البنك الدولي فإن ثلثي الوظائف يوفرها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم، وان هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل من 50 إلى 60%‏ من الناتج المحلي.

وأشار إلى أن دول المنطقة تسجل أداء متواضعا في مجال تنمية الحاضنة الريادية، ويعود ذلك لظروف استثمارية.

وقال: حسب الدراسات التي أعدت لـ 138 دولة تمثل فيها دول الخليج وتونس والمغرب ضمن الخمسين دولة الأولى منها وتأتي الإمارات في مقدمة الدول العربية حيث تأتي الدول الأخرى في مراكز متأخرة.

وبين أن نسب البطالة لاتزال مرتفعة في المنطقة وتشكل تحديا كبيرا لهذه الدول.

وذكر أن القطاع العام يشغل النسبة الكبرى من الموظفين بنسبة من 60 إلى 80%‏ مقارنة بالقطاع الخاص، أما في الكويت فان نسبة أعداد الموظفين في القطاع الحكومي تشكل 90%‏ مقارنة بالقطاع الخاص.

وأشار إلى تجربة ماليزيا في مجال ريادة الأعمال التي خصصت وزارة تقع تحت مظلتها ريادة الأعمال، وهي نموذج لخلق بيئة مستدامة لهذه المشروعات.

وبين ان توجه الكويت لدعم هذا القطاع يدعو للتفاؤل خاصة الجهود التي يبذلها وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب ناصر الروضان لتحسين بيئة الأعمال.

من جانبه، أفاد عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.مشاري الناهض بأن جميع النظريات الاقتصادية والأدلة العملية تثبت أن التنمية الاقتصادية لا تأتي إلا من القطاع الخاص، مشيرا الى أن غالبية اوجه الابتكار والتنمية في جميع الدول تأتي من القطاع الخاص.

وقال إن بعض الأبحاث أثبتت أن الشخص الذي يعمل في المشاريع الصغيرة اسعد نفسيا من نظيره الذي يعمل في القطاع الحكومي أو «الخاص» بالنسبة للرضا الوظيفي.

وذكر أن عامل المنافسة في السوق مطلب مهم لنجاح الشركة وان المشاريع الصغيرة تشكل تهديدا للشركات الكبرى لأنها تجبرها على الابتكار والتطوير والإبداع.