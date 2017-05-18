«اعترف بأنني أخطأت»

النجمة ايفا لونغوريا كاشفة عن ندمها بعد الإطلالة السيئة التي ظهرت بها في إحدى المناسبات، حيث ارتدت ملابس جلدية ضيقة لا تروق لها ولا تناسبها، موضحة ان المرأة دائما بحاجة الى النصيحة لأنها إذا لم تستشر إلا نفسها فقط فستقع حتما في الأخطاء حتى لو كانت بسيطة.