استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ «كونا» الشيخ مبارك الدعيج بمكتبه أمس سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى الكويت جعفر علج حكيم.
وتناول الحديث خلال اللقاء دور الإعلام وتأثيره المتنامي في توطيد العلاقات بين الدول وتعزيز التواصل الثقافي بين مختلف الشعوب وتحقيق السلام والاستقرار في العالم.
وأشاد السفير حكيم بجهود «كونا» في دعم العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة الكويت ودعم الروابط التاريخية بين شعبي البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد الشيخ مبارك الدعيج حرص «كونا» على تقديم الدعم والمساندة الإعلامية لمختلف البعثات الديبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة العاملة في الكويت وتوفير المعلومات والتقارير التي تساهم في أداء رسالتها الديبلوماسية بشكل جيد ويخدم مصالح البلدين.