قال سفير جمهورية القمر المتحدة لدى الكويت د.العارف سيد حسن إن الكويت تؤدي دورا أساسيا في مساعدة الدول المنكوبة من خلال جمعية الهلال الأحمر التي تعد مثالا يحتذى في خدمة الإنسانية.

وأوضح السفير حسن في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي إن الكويت جسدت نموذجا متميزا للعمل الإنساني الخيري، مضيفا انها لم تتوان في تلبية نداء الواجب الإنساني المتجسد في المساعدات السخية التي قدمتها للشعوب كافة.

وأضاف أنه ناقش مع الحساوي العديد من المواضيع المتعلقة بالعمل الإنساني والتطوعي وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، مثنيا على جهود الجمعية على الصعيدين العربي والدولي وما تقوم به لخدمة الكويت من خلال تقديم المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة للدول المنكوبة.

وأوضح أنه بحث أيضا سبل تقديم مشاريع تنموية في جمهورية القمر في المجال الصحي والتعليمي ودعم الصيادين بمراكب الصيد.

وذكر انه اطلع على الأنشطة الإنسانية والإغاثية المتميزة التي تقدمها الجمعية بهدف دعم العمل الإنساني والإغاثي حول العالم ويعد ذلك عملا متميزا لخدمة الإنسانية كافة.

من جانبه، أعرب الحساوي عن سعادته بزيارة السفير حسن للاطلاع على نشاطات وإنجازات الجمعية التي ترفع اسم الكويت في العالم كله «ما يمثل أهمية بالغة بالنسبة لنا».