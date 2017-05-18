قالت سفارتنا لدى سلطنة بروناي دار السلام إن وفدا رفيع المستوى من السلطنة سيقوم بزيارة رسمية إلى الكويت خلال الفترة من 23 الى 24 مايو الجاري لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقال سفيرنا لدى بروناي دار السلام د.فهد مشاري الظفيري في بيان تلقته «كونا» ان الزيارة تأتي تلبية لدعوة وجهها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى الوزير بمكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الثاني لسلطنة بروناي دار السلام ليم جوك سنغ.

وأوضح الظفيري ان ليم جوك سنغ سيرافقه خلال الزيارة مسؤولون من وزارتي (الطاقة والصناعة) و(الخارجية والتجارة) في السلطنة حيث سيعقدون لقاءات مع نظرائهم في وزارة النفط الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية لبحث التعاون النفطي بين الجانبين والاطلاع على فرص التعاون الاستثماري في مشروعات استكشاف النفط والغاز .

وأوضح ان ليم جوك سنغ «يعتبر من بين أهم الأعضاء بالفريق الاستشاري الاقتصادي» لسلطان بروناي دار السلام حسن البلقيه وتعد زيارته الرسمية الى الكويت الأولى من نوعها من حيث صفتها السياسية مشيرا الى ان زياراته السابقة للكويت كانت ضمن الوفد المرافق للسلطان حسن البلقيه خلال زياراته للكويت عامي 2009 و2015.

وأضاف الظفيري أن هذه الزيارة ستكون فرصة لبحث واستعراض مذكرة التفاهم حول (اللجنة المشتركة للتعاون) برئاسة وزيري خارجية البلدين التي تم تأسيسها خلال زيارة سمو الأمير للسلطنة العام الماضي حيث سيبحث الجانبان خلال المحادثات موعد عقد دورتها الأولى ومكانها.

ووصف هذه اللجنة بأنها ستكون بمنزلة «حجر الزاوية» لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات والتنسيق والتشاور وتشجيع الحوار والتبادل وتنفيذ الأنشطة المتبادلة ذات الاهتمام المشترك وتحقيقا لرؤية القيادتين الحكيمتين بتعميق التعاون المشترك والانتقال به نحو آفاق أرحب.

وأضاف ان الزيارة ستكون فرصة كذلك لتبادل الخبرات والتجارب خاصة الإجراءات والسياسات الاقتصادية والمالية التي اتخذها البلدان لمواجهة التحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط العالمية بالإضافة إلى استعراض الجهود التي يبذلها البلدان من أجل تنويع مصادر الدخل خاصة وأن لديهما رؤية تنموية وطنية ذات سمات مشتركة للعام 2035.