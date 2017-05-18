أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن دعم دولة الكويتي «السخي» للنازحين العراقيين شمل نحو 100 ألف شخص جنوب مدينة الموصل في إطار حملة (الكويت بجانبكم).

وقالت المنظمة في تقرير لها إن الكويت شاركت معها في تقديم المساعدات الإنسانية إلى العراقيين النازحين بما يتضمن توفير المأوى والعناية المنقذة للحياة.

وأكدت ان الكويت «أدت دورا مهما» في التخفيف عن معاناة النازحين العراقيين اذ وفرت مأوى لألفي عائلة نازحة في موقعي طوارئ القيارة والحاج علي جنوب الموصل فضلا عن تقديم خمس كرفانات جاهزة لادارة المخيم.

وأضافت ان المساعدات الكويتية في فصل الشتاء تضمنت تقديم غالونات وقود تدفئة واسطوانات الغاز للطبخ لأكثر من ثمانية آلاف عائلة كما قدمت عشرة آلاف طقم من الملابس الشتوية و18 ألفا من الاغطية والوسائد و500 اداة لتحضير الخبز.

وفي مجال الصحة ذكرت المنظمة الدولية للهجرة ان الكويت قدمت الدعم في عشرة مجالات صحية شملت توفير عيادات متنقلة وسيارات الإسعاف ومستشفى ميداني.

يذكر ان الكويت تبرعت بمبلغ أربعة ملايين دولار أميركي لدعم مساعدات المنظمة الدولية للهجرة للنازحين من مدينة الموصل التي تشهد عمليات عسكرية لتحريرها من قبضة ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) منذ اكتوبر من عام 2016.