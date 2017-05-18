بحث سفيرنا لدى المكسيك متعب المطوطح مع وزير الزراعة والتنمية الريفية والاغذية والثروة السمكية المكسيكي خوسيه ادواردو كالسادا أوجه التعاون المشترك في المجال الزراعي والاغذية وسبل تطويره وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وذكرت سفارة الكويت لدى المكسيك في بيان تلتقه «كونا» أمس أن ذلك جرى خلال اجتماع عقده الجانبان بمقر وزارة الزراعة المكسيكية في وسط العاصمة مكسيكو سيتي.

وأوضح البيان ان الوزير كالسادا أشاد خلال الاجتماع «بالفرص الكبيرة المتاحة» أمام المنتجات الزراعية والأغدية المكسيكية في الأسواق الكويتية، مشيرا الى انه اطلع بنفسه عند زيارته الرسمية التي قام بها الى الكويت في مايو الماضي على تلك «الفرص الهائلة» حيث وقع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الزراعي مع الكويت.

من جانبه، أعرب السفير المطوطح عن تطلع الكويت لفتح اسواقها امام المنتجات الغذائية والزراعية المكسيكية وخصوصا بعد حصول عدد من شركات اللحوم المكسيكية على شهادات الذبح الحلال مع الاخذ في الاعتبار «الإمكانيات الهائلة» التي تمتلكها المكسيك على صعيد الثروة الحيوانية والزراعية.