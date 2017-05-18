جاسم التنيب - أمير زكي

في اطار تنفيذ وزارة الداخلية للقرارات الأممية والدولية بشأن فرض حظر على المنتجات الصومالية التي تستغل في تمويل حركة الشباب الإرهابية.



تم احباط تهريب 51 الف كيس فحم كانت في طريقها للبيع واعادة المدخول الى الجماعة الإرهابية، ومن المقرر ان تباع المضبوطات في المزاد وترسل قيمتها الى الحكومة المعترف بها.



وكانت معلومات تلقتها الكويت عن تهريب الشحنة لصالح حركة الشاب ليوجه اللواء الشيخ محمد اليوسف بتحريك قوة بالتنسيق مع الجمارك وضبط الشحنة المحملة على سفينتين، وأكد المصدر أن الكويت تعتبر من الدول الملتزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الدول المفروض عليها حظر تجاري وأن هذه الضبطية تعد الأولى خليجيا.

وقالت القيادة الواقع مقرها بمملكة البحرين في بيان صحافي لـ «كونا» إن ضبط الشحنات تم في إطار التعاون والتنسيق المتبادل بين أجهزة القوات البحرية المختلفة في منطقة الخليج العربي والإدارة العامة لخفر السواحل في الكويت التي انتهت بإحباط محاولة تهريب الشحنات.

وأضافت أن المعلومات وردت حول قيام بعض السفن المتوجهة إلى المياه الإقليمية في الكويت وكانت محملة بكميات كبيرة من الفحم الصومالي الممنوع تصديره واستيراده بموجب قرار مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة لمنع تمويل الجماعات الإرهابية في الصومال.

وأوضحت ان ضباط الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتي وضباط ارتباط الإدارة العامة للجمارك عملوا على التأكد من استكمال الجوانب القانونية وجمع الدلائل والوثائق الخاصة وإحالة المضبوطات والأشخاص الى جهة الاختصاص.

وأكدت ان هذه الضبطية هي الأولى من نوعها كونها اشتملت على تنسيق على المستويين المحلي والدولي.