القاهرة ـ هناء السيد

في القاهرة وبحضور اعضاء سفينة الحب والسلام التي تطوف العالم لنشر السلام والمحبة ونبذ الإرهاب في الوطن العربي والعالم أجمع، اختتم المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية بلبنان والجمعية الخيرية لرعاية المسنين، اعماله برئاسة آسيا قاسم رئيس الجمعية الخيرية للمسنين ورئيس ملتقى الثقافة العربية.

وخلال مشاركتها في المنتدى، قالت الاعلامية نوال الدرويش: نجتمع في ملتقى القاهرة الاجتماعي للثقافة العربية تحت عنوان «السلام والتجمع العربي من اجل التقاء الاديان في مواجهة التطرف والارهاب»، وما احوجنا في مثل هذه الظروف المضطربة التي يعيشها العالم الى ان نلتقي على الوحدة والمحبة والسلام ونعمل بقلب واحد الى خير اوطاننا ورفعتها.

واضافت الدرويش: بلدي الكويت تعرضت على يد العدو نفسه لتجربة قاسية منذ سنتين بتفجير مسجد الامام الصادق فوقفت صفا واحدا خلف توجيهات اميرها وحكومتها وشعبها.

واكـــدت ان تمــاســك المجتمع ووحدته هو بوابة العبور الرئيسية لأي بلد نحو المواطنة الحقيقية ونحو هزم الفكر الضال واجتثاثه، ولن نألو جهدا حتى تتوقف ظاهرة نمو آفة الارهاب وتزايد استباحة الدماء وتصاعد خطاب الفتنة والكراهية والتكفير وسنعمل جميعا في البحث عن الوسائل الممكنة للمساهمة في الوصول لهذا الهدف.

واشارت الى ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد علمنا ان الانسانية هي مفتاح الرفعة والنجاح، فاستطاع وبتوجيهاته ان يجعل الكويت سباقة دائما في فعل الخير ودعم الانسان وانسانيته باستقلالية تامة ودون اي تحيز او تفرقة بين لون وجنس وعرق وطائفة، فأصبحت الكويت مركزا انسانيا عالميا بفضل حكمة واستنارة صاحب السمو الذي شهد العالم على اياديه البيضاء التي اعطت دوما من دون سؤال او غاية سوى ابتغاء مرضاة الله، اعمالا لقوله تعالى (فاستبقوا الخيرات).