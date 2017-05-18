القاهرة ـ هناء السيد

أكدت مدير إدارة الإعلام العربي بوزارة الإعلام لولوة السالم ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام العربية للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليه.

وخلال مشاركتها في أعمال الاجتماع السابع عشر لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، أشارت السالم إلى ان الاجتماع ناقش العديد من النقاط ومنها متابعة توصيات الاجتماع الـ 16 الذي عقد بالبحرين حول تفعيل دور الإعلام في التصدي للإرهاب ومناقشة الخطة العربية الإعلامية المشتركة للخمس السنوات القادمة والحلقة البحثية النقاشية لعام 2017.

وطرحت السالم دور وزاره الإعلام بدولة الكويت وما قدمته للتصدي لهذه الظواهر من خلال للتوصيات المطلوبة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال عرض الدورات التي قدمتها الوزارة ومن خلال برامجها الإذاعية والتلفزيونية للتصدي لظاهرة الإرهاب وتم عقد العديد من الندوات ونشر المطبوعات التي تنبذ الأفكار المتطرفة والفكر الإرهابي.

وعقد الاجتماع برئاسة مستشار رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات إبراهيم العابد وحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية ومشاركة ممثلي الدول العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقالت السالم ان فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب من ضمن الفرق التي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب ويعقد اجتماعه مرتين كل عام سواء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو إحدى الدول الأعضاء لدى الجامعة، ومن مهام الفريق اصدار توصيات استرشادية تتعلق بمكافحة الإرهاب، وترفع تلك التوصيات إلى مجلس وزراء الإعلام العرب لاعتمادها.