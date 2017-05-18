العزب: تكثيف التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب

القاهرة ـ هناء السيد

دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصدق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى اتمام اجراءات التصديق.



وقرر المكتب في ختام اعمال دورته الـ 60 بمقر الجامعة العربية برئاسة السعودية تكثيف التعاون العربي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الارهاب وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لتبادل المعلومات والتحريات وتبادل الخبرات.

ورحب باقتراح مجلس وزراء الداخلية العرب بالتوقيع على كل من «الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها» وكذلك الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

كما رحب بالبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال وايضا البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب.

وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، دعا المكتب التنفيذي الدول التي لم تصدق الاتفاقية الى اتمام اجراءات التصديق عليها، مؤكدا رفضه كل أشكال الابتزاز من الجماعات الارهابية.

ودعا الدول الى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني الى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الارهابية وربط كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

وقرر تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية بمجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب.

ودعا الى وضع تدابير واليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الارهاب بالسرعة اللازمة.

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب، طالب المكتب التنفيذي بضرورة اتخاذ تدابير على المستوى الوطني من أجل منع تنقل المقاتلين الارهابيين الأجانب من أراضي الدول الأعضاء واليها.

كما طالب المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب بوضع النظم القانونية والاجراءات الادارية المناسبة لمعاقبة هؤلاء المقاتلين والحد من الخطر الذي يمثلونه لدولهم الأصلية والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون اليها.

ودعا الدول العربية الى سن وتطوير تشريعاتها الجنائية وموائمتها مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لكي تتناول بالتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الالكترونية لمنع الارهابيين من استخدام الانترنت وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بمواجهة كل أشكال جرائم الارهاب الالكترونية.

وأكد ادانته للاعتداءات الارهابية التي تعرضت لها دول عربية وجميع أشكال الارهاب ومظاهره أي كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية منه ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف الى نشر ثقافة التسامح الديني ومحاربة التطرف.

وأكد أن التدابير المستخدمة في مكافحة الارهاب يجب أن تتفق مع قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، داعيا الدول الأعضاء الى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الارهاب بأهمية هذه الالتزامات.

وشدد على مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة الارهاب.

وفيما يتعلق بمشروع انشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، قرر المكتب رفع مشروع النظام الداخلي لهذه الشبكة الى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لاعتماده.

وفيما يتعلق بمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية قرر عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المعنية لدراسة مشروع تلك الاتفاقية في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول العربية بشأنها تمهيدا لعرض نتائج هذا الاجتماع على المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في دورة مقبلة.

ورحب المكتب التنفيذي بقرار مجلس وزراء الداخلية العرب الذي ينص على تكليف أمانته العامة باعداد مشروع اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني واحالتها الى الجهات المعنية في الجامعة العربية تمهيدا لعقد اجتماعات مشتركة لدراستها.

كما انتخب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بالاجماع الكويت ممثلا بوزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب نائبا للمكتب التنفيذي وانتخاب وزير العدل بالمملكة العربية السعودية د. وليد الصمعاني، رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس، وذلك في اجتماع الدورة الـ (60) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.



وانعقد الاجتماع في دورته الحالية بعضوية وزراء العدل في كل من المملكة العربية السعودية، الكويت، دولة قطر، جزر القمر المتحدة، موريتانيا، المملكة الأردنية، وجمهورية العراق.

واشار العزب في تصريحات عقب الاجتماع الى بحث تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.

وناقش مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، ومناقشة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

كما تطرق المجلس التنفيذي في دورته الـ 60 إلى مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، إضافة إلى تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.