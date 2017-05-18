ندى أبو نصر

انطلق معرض تعبيري فني في he Hub Gallery دعما لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي والتي تكتفي بمعاقبة الشخص مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال أقدم على قتل أمه أو ابنته أو أخته أو زوجته إذا شك في أخلاقها.



المعرض من تنظيم كل من د. العنود الشارخ وشيخة النفيسي ولولو الصباح وأميرة بهبهاني وسندس حسن، وهن اللواتي بادرن بإطلاق فكرة المطالبة بإلغاء هذه المادة 153 من قانون الجزاء، وما يتبعها من عواقب سلبية على حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، لاسيما أنه - بحسب رؤيتهن - يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، خاصة بعد مرور 12 سنة على حصول المرأة الكويتية على حقها في خوض المعركة السياسية في الكويت.



ويتضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية التي تمثل المرأة بالإضافة إلى عرض مجوهرات ومنحوتات نفذها مجموعة من الفنانين الكويتيين والعرب من أجل تعزيز هذه الحملة التوعوية لدى جميع شرائح المجتمع على أمل تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة في مختلف الميادين واستبعاد العنف بأي حال من الأحوال.