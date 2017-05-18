ثامر السليم

تحت رعاية وحضور عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.علي النامي، نظمت إدارة الإسكان الطلابية وشؤون الطلبة الوافدين بعمادة شؤون الطلبة حفل تكريم الطلبة الخريجين والموحد للعام الجامعي 2016/2017.

حضر الحفل عدد من السفراء والعاملين بالسلك الديبلوماسي، ومدير إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين فالح المسعود، ومدير إدارة الإرشاد الأكاديمي جابر دشتي ومدير إدارة الأنشطة الرياضية الطلابية محمد الشداد ومراقب إدارة الأنشطة الطلابية فاطمة بوحمد، وذلك على مسرح عثمان عبدالملك - بالشويخ، مساء أمس الأول.

وبهذه المناسبة، هنأ عميد شؤون الطلبة د.علي النامي الطلبة المبتعثين طلبة المنح الثقافية المقيمين بالسكن الطلابي الجامعي بمناسبة تخرجهم في جامعة الكويت بمختلف التخصصات العلمية والأدبية لافتا إلى أنه سعيد جدا بتخرج هذه الكوكبة المتميزة من الطلبة لينقلوا الصورة الإيجابية عن بلدهم الثاني الكويت، وأن يكونوا خير سفراء للكويت التي قدمت كل ما تملك من إمكانيات حتى ينالوا الشهادات العلمية من جامعة الكويت ويشاركوا في تنمية بلدانهم وأوطانهم.

وأضاف د.النامي أن عمادة شؤون الطلبة تهتم دائما بطلبة المنح وتحرص على تقديم كل الدعم لهم على جميع الأصعدة.

من جانبه، بارك مدير إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين فالح المسعود للطلبة المحتفى بهم وتمنى لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم العلمية والعملية.

واكد أن جامعة الكويت ممثلة في إدارة الاسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين تسعى جاهدة لتطبيق السياسة الخارجية للكويت التي تسعى إلى تعزيز التبادل الثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة بما يعضد أواصر الأخوة والمحبة والصداقة، ولذا فإن جامعة الكويت تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لطلبة المنح الدراسية ولا تدخر جهدا في توفير بيئة معيشية اجتماعية إيجابية تساعد الطلبة على التحصيل الدراسي والتفوق العلمي وتنمية الشخصية واكساب الطالب الجامعي المهارات والخبرات التي تؤهله لخوض غمار الحياة العملية بكفاءة واقتدار.

وأشاد بالدور الفعال للإدارات الجامعية التي تساهم في دعم الشؤون الطلابية مثل: إدارة الإنشاءات والصيانة وإدارة الأمن والسلامة وإدارة الخدمات العامة وإدارة التغذية وإدارة التأثيث والإسكان وإدارة مطبعة الجامعة.

بدورها شكرت مراقب إدارة سكن الطالبات ندى القبندي الطالبات على تعاونهن الدائم مع الادارة، وهنأت الخريجات بمناسبة تخرجهن وعودتهم الى بلادهم كسفراء لبلدنا الكويت الحبيبة.

وحثتهم على استثمار ما اكتسبنه خلال سنوات تعليمهن بالجامعة، مؤكدة أن الجامعة على ثقة بأن هذه الخبرات ستشرق بشكل واضح في المعترك العملي.