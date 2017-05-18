أشاد رئيس فريق عمل الشرق الأوسط والخليج بمجلس الاتحاد الأوروبي روبرتو ستوراسي بالعلاقات التاريخية واتفاقيات التعاون والشراكة التي تربط بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت ستوراسي في تصريح لـ «كونا» عقب اجتماعه بسفيرنا لدى مملكة بلجيكا جاسم البديوي يوم الثلاثاء الماضي إلى أن الكويت كانت اول دولة خليجية توقع اتفاقية تعاون مع الفريق الأوروبي.

من جهته، قال السفير البديوي في تصريح مماثل لـ«كونا» ان العلاقات بين الكويت والاتحاد الأوروبي «باتت أقوى وأعمق من اي وقت مضى وذلك بسبب الاجتماعات والحوارات الرفيعة المستوى المستمرة بين الجانبين منذ توقيع اتفاق التعاون في يوليو الماضي».

وأشار الى ان هذا اللقاء «كان فرصة عظيمة للتطرق لجميع القضايا الثنائية والإقليمية المهمة التي من شأنها تعزيز التعاون بينهما في المستقبل».

واكد البديوي في هذا المجال ان الكويت والاتحاد الأوروبي يتشاطران ذات القيم ووجهات النظر على حد سواء ازاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية كما يهدفان الى الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الدوليين.

واشار الى ان الجانبين اتفقا على بدء تنفيذ اتفاق التعاون الثنائي فيما بينهما في مجالات الطاقة والتجارة والمساعدات الإنسانية.