أكد نائب المدير العام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والاتصالات في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عبدالحميد ملك أهمية تحري الدقة في نقل الأخبار لاسيما المستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي مع حفظ حقوق الملكية الفكرية.

وقال ملك في بيان صحافي عقب مشاركته في ورشة عمل أقامتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لعدد من ممثلي وكالات الأنباء العالمية ان المشاركين استعرضوا كيفية التعامل مع هذه النوعية من الأخبار من الناحية القانونية.

ولفت الى تطرق عدد من الخبراء القانونيين المشاركين الى العواقب القانونية في عدد من الدول في حال لم يتم نسبة الخبر الى مصدره او أخذ الإذن الرسمي لبثه.

اما من الناحية الفنية فذكر انه تمت مناقشة التغيرات التي طرأت على تكنولوجيا المعلومات وإيجاد افضل الطرق الحديثة لمعرفة حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح ملك ان المؤسسات الإعلامية العالمية التحريرية منها او التلفزيونية بدأت بإدخال تفاصيل حقوق الملكية الفكرية على المحتوى في موادها الإخبارية حتى يتسنى للمتلقي معرفة مصادر هذه المواد وامكانية استخدامها.

وحضر ورشة العمل ايضا مدير ادارة الاتصالات وتقنية المعلومات في «كونا» م. عادل السماك الذي يرافق نائب المدير العام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية في الوكالة خلال زيارته الى لندن.