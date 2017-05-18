قالت أمين عام جمعية حماية البيئة جنان بهزاد في تصريح صحافي ان من أول القوانين البيئية المطبقة والتي كان لها صدى واضح ونتائج باهرة هي تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة والتي كانت نتائجها أجواء مثالية للأسرة ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية.

وأضافت بهزاد ان المادة 56 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته نصت على حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة إلا في الأماكن المخصصة وفقا للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.



مشيرة الى ان المادة نصت ايضا على منع الترويج والاعلان عن السجائر والتبغ أو منتجاته أو السلع المرتبطة بها، مؤكدة أن التدخين يشمل السجائر الالكترونية والشيشة والشيشة الالكترونية وأي أدوات أو معدات أخرى تستخدم لنفس الغرض.

وبالنسبة لتعريف المكان المغلق وشبه المغلق، قالت أمين عام جمعية البيئة انه (قد يكون وجه الخلاف ولكن في اللائحة تم تحديد المكان العام المغلق كتعريف بأنه المكان الذي له شكل البناء المتكامل والذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام، أما المكان شبه المغلق فهو الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن اغلاقه كليا).

وأوضحت ان لحملة التعريف بقانون حماية البيئة والتي أطلقت في بداية العام لقياس الوعي بالثقافة البيئية ونشر التوعية ببنود قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته بالاضافة الى اللوائح التنفيذية المتممة للقانون بالتعاون بين جمعية البيئة والهيئة العامة للبيئة هدفها الوصول لأعلى درجات المشاركة المجتمعية والوصول الى كل فئات المجتمع وجذب الاهتمام بتطبيق القانون بصورة صحيحة.

وقد أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة نتائج استبيانها الرابع لشهر أبريل ضمن سلسلة استبياناتها الشهرية للتوعية والتعريف بقانون حماية البيئة، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في تعاون متميز بين الجمعية والهيئة العامة للبيئة فضلا عن طرح الاستبيانات من خلال الموقعين الإلكترونيين لكل من الجمعية والهيئة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المشاركين.

وبينت امين عام الجمعية جنان بهزاد ان التدخين كان محور استبيان الجمعية لشهر أبريل، لافتة الى ان نسبة المشاركين عبر التواصل الاجتماعي مرتفعة وان نتائج الاستبيان بينت العديد من الحقائق والمفاجآت حول 10 أسئلة طرحتها الجمعية على المشاركين.

وأضافت بهزاد ان سؤال هل أنت مدخن؟ كان المحور الأول أجاب 38% بنعم و62% أجابوا بلا، وفي المحور الثاني «هل أنت على علم بمخالفة التدخين؟» شارك 76% بنعم في حين 21% أجابوا بلا ونجد «لا أهتم» يشارك بها 4%.

وأوضحت انه تم طرح سؤال (من أين سمعت عن مخالفة التدخين في الأماكن العامة والمغلقة؟) ضمن المحور الثالث، قائلة: هنا نجد المشاركين 37% أعلنوا (السوشيال ميديا)، و1% من التلفزيون، و6% عبر الصحافة، و17% عرفوا بالقانون من الأصدقاء، مضيفة أن 10% أجابوا بالمواقع الالكترونية و16% من المشاركين أجابوا أنهم عرفوا بالقانون من خلال المجمعات التجارية معلنة ان 13% أكدوا أنهم لم يسمعوا بالقانون.

وفي المحور الرابع، قالت امين عام جمعية البيئة سألنا المشاركين: هل حصلت على مخالفة للتدخين عن التدخين في الأماكن المغلقة أو شبه المغلقة؟ وهنا أجاب 2% بنعم و98% أجابوا بالنفي، مشيرة الى ان الاستبيان طرح سؤال (هل تؤيد القانون بمنع التدخين؟) مؤكدة ان نتائجه جاءت كما يلي: 91% نعم.. 6% لا.. 1% لا أهتم.

وأفادت بأن المحور السادس شمل السؤال (ما مدى رضاك عن الأماكن المخصصة للتدخين؟) وهنا تفاوتت الإجابات بين 39% لا أدخن.. 15% جيدة.. 10% ممتازة.. 30% غير راض تماما وجاءت 6 %لا أهتم معلنين (المهم الحصول على مكان للتدخين).

وذكرت بهزاد اننا طرحنا المحور السابع والمتمثل في التدخين السلبي (غير المباشر) ضار أيضا بالصحة أكثر من التدخين المباشر، فهل تتأثر بالتدخين السلبي؟.. وهنا أعلن 67% نعم أتأثر.. 11% لا أتأثر.. 15% لا أعرف.. في حين شارك 7% بلا أهتم.

وعن منع التدخين يشمل السيجارة الإلكترونية، قالت ان المشاركين أعلنوا ما يلي: 73% صحيح.. 5% خطأ.. 22% لا أعلم.. وفي المحور التاسع.. نجد: «أعرف الفرق بين الأماكن المغلقة وشبه المغلقة».. وأجاب 18% لا.. 63% نعم.. وشارك 4% بلا أهتم.. 15% أجابوا «كيف أعرف عنها».

وكشفت ان المحور العاشر والأخير شمل (هل تود إضافة أي ملاحظات؟)، مؤكدة ان العديد من المشاركين أبدوا بعض الملاحظات ومنها (أدخن الشيشة العادية في الأماكن المخصصة لها مرة بالأسبوع ومن مؤيدي منع التدخين بالأماكن العامة وبفرض عقوبات على المدخنين وإلزامهم بالتدخين على بعد 200 متر من أي مجمع أو مركز أو مبنى عام (مستشفى، جامعة.. إلخ)، اضافة الى (زيادة التوعية في جميع وسائل الإعلام وتكثيف المخالفات في المجمعات والأماكن العامة)، فضلا عن منع التدخين منعا باتا، (والرجاء توعية المجتمع الكويتي بأضراره ومخالفة التدخين).

ولفتت بهزاد الى ان بعض المشاركين تمنوا أن «يمنع التدخين على المدرسين في بعض المدارس أيضا»، مبينة ان مشاركة اخرى قالت: «سعيدة جدا بهذه الخطوة وأرجو من الله لكل من أراد الخير للعباد أن يوفقه لأننا فعليا نتضرر كثيرا من التدخين».

وأوضحت ان مشاركين آخرين أعربوا ان «قانون حماية البيئة يحمل نصوصا تجريمية أهم بكثير من التدخين».



مشيرة الى مشاركة أخرى أعرب صاحبها عن انه «لا يوجد تطبيق فعلي لهذا القانون ادخلوا الأماكن الحيوية فترون العجب العجاب مثل الوزارات والمستشفيات كان من الأولى تطبيق هذا القانون على تجار السجائر وحظر بيع هذه السموم في الجمعيات».



فضلا عن «تطبيق القانون بشكل عام ودون تفرقة».

وعرضت جنان بهزاد جانبا آخر من مرئيات المشمولين في الاستبيان لافتة الى بعضها: الأماكن المخصصة للتدخين قليلة، يجب توفيرها في جميع المجمعات التجارية، وتشجع استمرار مخالفة المخالفين من المدخنين في كل مكان كما كان في بداية تطبيق القانون لردع المخالفين، فضلا عن مشارك قال: يرجى تطبيق القانون على جميع الأماكن مع العلم أنبي مدخن ولكن يؤسفني أنني أرى أناسا للحين تدخن داخل المجمعات والأماكن المغلقة ولا يوجد رادع قوي.



وآخر ذكر أتمنى التطبيق الفعلي للقانون في الوزارات حيث ان التدخين بالمكاتب والصالات.