السعيد: أروع معاني البطولة والتضحية سطرتها المرأة الكويتية بالدم والقلم عبر التاريخ

اليحيى: عندما تحصل المرأة على الفرصة تبدع وتتبوأ مكانة مرموقة

الفضلي: إذا تعارض عملي مع أسرتي لتفرغت إلى أسرتي

فرج ناصر

أشاد محافظ الجهراء الفريق متقاعد فهد الأمير بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة الكويتية بشكل عام والمرأة الجهراوية على وجه الخصوص، مشيرا الى أدوارها الفاعلة في شتى المجالات على مر العصور.

وخلال احتفال مجلس العمل النسائي بمحافظة الجهراء بيوم المرأة الكويتية والذي أقيم في ديوان القصر الأحمر، أضاف المحافظ أن المرأة الكويتية كانت أخت الرجال، وكان لها ما أرادت من خلال عملها في جميع الاختصاصات، حيث عملت كوزيرة ونائبة وطبيبة ومهندسة، وكل ذلك لم يأت من فراغ وإنما بدعم آبائهن وأزواجهن وأشقائهن.

واعرب الفريق فهد الأمير عن سعادته الكبيرة بالمرأة الجهراوية وبما تقوم من أعمال في مختلف المجالات سواء العملية أو التربوية أو الإنسانية.

إنجازات

من جانبها قالت رئيس مجلس إدارة العمل النسائي في مركز الجهراء للأمن الاجتماعي منال السعيد إننا نحتفل اليوم بأول انطلاقة لمجلس العمل النسائي في محافظة الجهراء معربين عن فخرنا واعتزازنا بدور المرأة الكويتية عبر التاريخ الكويتي، حيث سطرت بالدم والقلم أروع معاني البطولة والتضحية، فرأيناها شهيدة، وصاحبة سلاح فكر، ورائدة للتنمية ومؤسسا لكيان فاعل.

وأضافت السعيد أن الجهراء اليوم تقف إجلالا وإكبارا لتحتفل بهذا اليوم من خلال مجلس العمل النسائي المنبثق من مركز الجهراء للأمن الاجتماعي وتسطر إنجازات المرأة الكويتية التي اقتحمت جميع المجالات فرأيناها معلمة وإعلامية ومهندسة ودكتورة ووزيرة فهي أخت الرجال لا مبالية بكل الصعوبات، كما رأيناها مثالا للأم الرائعة والمساندة لأسرتها لبناء مجتمع له دور فعال ومثمر، إلا أن المجلس أبى إلا أن يشارك في هذا الاحتفال ليؤكد دوره الفعّال في تنمية مسيرة المرأة.

وقالت إن مجلس العمل النسائي يحرص على بيان أهمية الأمن الاجتماعي في حياتنا ويعمل على وضع الأسس السليمة لبناء مجتمع راق ومتحضر، وها هو المجلس يبلور الدور القيادي للمرأة الجهراوية الكويتية في قيادة المسيرة التنموية والمدنية والوطنية، وإثراء الأنشطة المجتمعية وإحداث الحراك الاجتماعي وتقوية النسيج المجتمعي لإضفاء الفكر الحضاري البناء في محافظة الجهراء، ولا يفوتني أن أرفع أسمي آيات التقدير والامتنان إلى من رفع شأن المرأة الجهراوية وساندها.

قوة فاعلة

من جهتها قالت الإعلامية عائشة اليحيى إن مدينة الجهراء تذكرنا بالماضي والبطولات وصد الأعادي، هذه المدينة صاحبة التاريخ الكبير، مدينة القصر الأحمر ومعركة الجهراء الشهيرة واليوم نحتفل بيوم المرأة الكويتية هذه الإنسانة الفاعلة وأخت الرجال وإذا تحدثنا عن المرأة الكويتية في ذلك الزمان فنحن نتحدث عن المرأة الكويتية المدبرة لبيتها وأسرتها والمرأة الكويتية في القدم لها فاعلية كبيرة في تربية أسرتها وقوة فاعلة في المجتمع.

وأضافت أنه في الدولة الحديثة انطلقت المرأة الكويتية من خلال جوانب عدة، وعندما تحصل على الفرصة وتُعطى لها الإشارة فإنها تبدع في كل المجالات وتحقق لدولتها المكانة المرموقة.

الجهراء مميزة

بدورها امتدحت الموجهة العامة للاجتماعيات نادية العريفان الدور الكبير الذي يقوم به محافظ الجهراء داخل المحافظة، مؤكدة أن الجهراء مميزة عن بقية المحافظات، وقالت إن المرأة الكويتية لها كرامتها في المجتمع ولم تعان من الاضطهاد إطلاقا، ومن كان يروج لمثل هذا الأمر إنما أراد تشويه صورة المرأة الكويتية وحتى عندما طالبت المرأة الكويتية بحقوقها كانت من خلال مطالبات سلمية.

العمل والأسرة

وتحدثت د.عالية الفضلي قائلة إن الوصول إلى القمة ليس صعبا لكن المثابرة والعمل والطموح تجعل من الوصول إلى القمة وتحقيق الهدف وخدمة الناس أجرا كبيرا، وبالتالي علينا تربية أولادنا لكي يصلون إلى القمة، مؤكدة أنه إذا تعارض عملي مع أسرتي لتفرغت إلى أسرتي.

وأشارت إلى أن الدولة حريصة على دعم أبنائها الدارسين والمبتعثين بالخارج، مضيفة أن تحقيق الأهداف لا يأتي بسهولة وإنما يأتي بعد جهد ومثابرة.

بدورها، قالت سفيرة مجلس الأمن الاجتماعي فاطمة الخالدي إنه لا يمكن أن يغفل أحد أهمية دور المرأة، فهي نصف المجتمع وشريكة للرجل ولا يمكن أن تسير عجلة الحياة بدونها.



وأضافت أن المرأة تمتلك صفات تميزها عن الرجل وتجعلها قادرة على تقديم معاني الرحمة والحنان لأولادها ورعايتهم الرعاية الصحيحة، ولا يمكن للرجل أن يحل مكان المرأة في الأسرة وهنا تكمن سنة الحياة، كما أن المرأة لعبت أدوارا كثيرة في حياتنا المعاصرة وكان لها تأثير واضح في العديد من القضايا المهمة والمفصلية وكانت صانعة للكثير من القرارات.