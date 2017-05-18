أقام وفد الكويت لدى الأمم المتحدة معرضا للتراث الكويتي ضمن سلسلة فعاليات يقيمها الوفد لإبراز دور الكويت في مجالات متعددة.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ان هذا المعرض الذي انطلقت فعالياته اليوم يستمر لمدة ثلاثة ايام بالتعاون مع فريق الموروث الكويتي التابع لمركز العمل التطوعي.

وأكد العتيبي ان هذه الفعالية تتزامن مع مرور 54 عاما لانضمام الكويت للأمم المتحدة وضمن سلسلة فعاليات يقيمها الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة لإبراز دور الكويت في مجالات متنوعة.

وأشاد بجهود فريق الموروث الشعبي الكويتي لما قاموا به من تجهيزات وتغيير اروقة البعثة لاستقبال الضيوف مثمنا مشاركتهم في ابراز صورة الكويت في المحافل الدولية.

وعبر عن سعادته بمشاركة الوفود الديبلوماسية الممتازة والحضور الكبير في اول يوم للمعرض الذي لاقى استحسان الجميع والتفاعل المحفز من المدعوين حيث تم تعريفهم بتراث الكويت ومؤسساتها والنقلة النوعية للدولة في مجالات مختلفة.

وقام العتيبي بإلقاء كلمة ترحيبية وتعريفية عن المعرض الى ممثلي ورؤساء البعثات الديبلوماسية قبيل التجول في ارجاء المعرض.

وقال نائب رئيس مركز العمل التطوعي ورئيس فريق الموروث الشعبي الكويتي انور الرفاعي ان المعرض يجمع ما بين حاضر الكويت وماضيها حيث يضم الكثير من المقتنيات النادرة التي تدلل على تاريخ الكويت ومنها اجزاء من البيت الكويتي القديم بالإضافة الى لوحات فنية ومجسمات تعكس نهضة الكويت الحديثة وتوثق تطور مؤسسات الدولة في شتى المجالات.

وأكد الرفاعي «اردنا ان ننقل جانبا من رحلة الحياة في تاريخ الكويت في بداية نشأتها بمقتنيات كويتية نادرة واصيلة تحكي عن ماضي الآباء والأجداد وما لهم من دور كبير في بناء هذا التاريخ العريق، كما حاولنا ان ننقل شكل سوق الكويت القديم ممثلا بسوق الصفاة وتجسيد القهوة الشعبية باستخدام ادوات كالعريش والجندل والباستجيل وهي المواد البسيطة التي كانوا يستخدمونها انذاك».

وضم المعرض جناحا يجسد رحلة الحياة البحرية في تاريخ الكويت كما استخدم الفريق لوحات بانورامية تحمل صورا من الماضي والحاضر بالإضافة الى اهم وابرز المعالم الكويتية.

واكد الرفاعي على مساهمات العديد من مؤسسات الدولة والجهات الحكومية في تدعيم مقتنيات هذا المعرض منها وزارة الأشغال وشركة نفط الكويت والخطوط الجوية الكويتية وكذلك بمشاركة الأمانة العامة للأوقاف لإظهار دورة العمل الخيري في الكويت بشتى جوانبه.

ويضم المعرض ايضا العديد من المطبوعات والكتب التي تتحدث عن الكويت ماضيها ونهضتها بعدة لغات مختلفة حيث تم توزيعها على الهيئات الديبلوماسية والضيوف.