اشاد وزير الخارجية السوداني ابراهيم الغندور بالدور الذي تقوم به الكويت في المجالين السياسي والانساني على الصعيدين الاقليمي والدولي.

جاءت اشادة الوزير الغندور خلال اجتماع مع سفير الكويت لدى الاتحاد السويسري السفير بدر التنيب بمقر السفارة الكويتية بالعاصمة برن.

ونقل التنيب عن الوزير الغندور قوله «ان جهود الكويت ملموسة على مختلف الصعد وتشيد بها الدوائر الانسانية والسياسية» وهو ما لمسه ايضا من خلال محادثاته مع نظيره السويسري ديدييه بوركهالتر.

واضاف: «لقد لمست من الطرف السويسري تعويلا واضحا على دور الكويت لاسيما في الازمة اليمنية ودور الكويت الملموس في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر ومحاولة وأد الازمات قبل اندلاعها».

كما اشاد الغندور نقلا عن السفير التنيب بالدعم الكويتي المقدم الى السودان في مختلف المجالات لاسيما التنموية والاستثمارية على حد سواء فضلا عن الدعم السياسي والديبلوماسي في مختلف الملفات.

من جانبه، اعتبر التنيب في تصريح اجتماعه مع وزير الخارجية السوداني على هامش زيارته الرسمية الى سويسرا وبحضور سفراء المجموعة العربية المعتمدين لدى الاتحاد السويسري «فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر في القضايا الاقليمية والدولية».

واكد وجود توافق تام في الآراء على المرحلة الحرجة التي يمر بها السودان «اذ يقع هذا البلد العربي الشقيق في منطقة استراتيجية حساسة ذلك انه يجاور ازمتي الصومال وجنوب السودان فضلا عن انعكاسات الازمة اليمنية عليه».