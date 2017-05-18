زار وفد من مهندسي وزارة الأشغال العامة مشروع مدينة صباح السالم الجامعية وذلك صباح أمس الأول الثلاثاء بهدف معايشة المشروع الوطني الضخم والتعرف عن كثب على مختلف المعطيات الهندسية والإدارية الخاصة بمرافق الحرم الجامعي العملاق. وقد كان في استقبال الوفد الزائر الذي ضم 35 مهندسا من مختلف التخصصات مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.قتيبة رزوقي ومساعد مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.أنوار الإبراهيم اللذان قدما للزوار عرضا مرئيا تناول جميع الجوانب الهندسية والفنية والمؤسسية الخاصة بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية، كما أجابا على جميع الأسئلة التي طرحها أفراد الوفد الزائر.

وتم كذلك اصطحاب المهندسين الزائرين في جولة ميدانية لتفقد مباني الكليات الجامعية والمرافق المختلفة بالمدينة الجامعية حيث عبر الزوار عن إعجابهم بالتصاميم المعمارية لمكونات الحرم الجامعي والتي وصفوها بالتحف المعمارية التي تتباين من حيث هوياتها المعمارية والهندسية، مثمنين نسبة الإنجاز الكبيرة التي قطعها المشروع، كما تمنوا أن تستثمر كل الجهود لإنهاء المشروع وتسليمه في الوقت المحدد.