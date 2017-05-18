أكدت رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية ورئيسة نادي الفتاة الرياضي الشيخة فريحة الأحمد حرص الكويت على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات من خلال التزامها بتنفيذ «اعلان بكين» بشأن تحقيق المساواة وتعزيز حقوق المرأة.

وقالت الشيخة فريحة عقب الاحتفال الذي أقامه نادي الفتاة الرياضي لتكريم عضوات اللجان بمناسبة يوم المرأة الكويتية ان التزام الحكومة الكويتية نابع من نصوص الدستور الذي جاء فيه «ان الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة».

وذكرت أن الكويت دفعت باتجاه تمكين المرأة الكويتية من خلال دعم حقوقها السياسية وتعزيز دورها في مراكز صنع القرار، مشيرة الى أن المرأة الكويتية تتولى اليوم مناصب قيادية وأنشطتها تزخر بالإنجازات.

وأضافت ان هذا الاهتمام بالمرأة يأتي ضمن الخطط التنموية التي تقوم على ركائز أساسية منها تعزيز رأس المال البشري وتمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرها قادة العالم بما فيها الأهداف التي تعنى بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.

وأوضحت الشيخة فريحة ان هذا الحفل يعد فرصة طيبة لتكريم كوكبة من العضوات العاملات المنتسبات للجان الاجتماعية والثقافية والإعلامية في نادي الفتاة تقديرا لجهودهن في خدمة النادي وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.